歐巴馬冗長演講、川普精簡即興  分析兩任政府的發言風格

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）記者David Nakamura在《華盛頓郵報》分析美國前後兩任總統迥異的發言風格，認為歐巴馬充滿著教授的長篇大論，川普則以精簡字句犀利演出。

Nakamura指出，過去八年每次歐巴馬發布記者會，就像個教授在講台上演講，沉穩內斂的陳述他的國內政策、國際關係，深入、廣泛、冗長且滔滔不絕。

但川普記者會最大的特點就是簡潔幹練，將自己在推特上簡短發文的特性應用到真實世界的記者會上，幾乎只有在回答記者提問時才會超出140字的原則，多數時候以精簡、宣布式的句子做出類似即興表演的「演出」。

當不得已需要求助身旁官員時，川普也不像其他總統偷瞄小抄，他的回答通常來自突發靈感，卻可能跟問題毫無關聯，如昨(15)日會見以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的記者會。

當時川普被問到美國是否會放棄先前達成的「兩國方案」以解決中東問題，他僅以簡短的74字答覆，「我對一國方案或兩國方案均可以接受，或是以巴雙方都喜歡的那種方案。」(註1)

而在被問到他是否真的會將美國大使館從現在的以色列首都特拉維夫遷到耶路撒冷，此舉可能升高巴勒斯坦人的緊張情勢，川普的回答一樣簡短，「我很高興見到這件事發生，而我的團隊會非常謹慎仔細的評估」，根本沒有解釋為什麼他認為這件事會發生。

或是如以色列記者問道，「美國境內許多猶太人認為川普的政策已經引發種族主義、仇外主義和反猶太主義」，川普說道，「我們要的是和平、停止犯罪，況且我有很多猶太朋友」，並以「(在我的治理下)你們將會看到很多愛，可以嗎？」作結，雖以較長的230字回覆，卻仍十分簡短，且對於記者的質問絲毫沒有反駁。

整體而言，在這場聯合記者會中，川普只用了不到1,000字回答共計四個記者的提問，相較之下，歐巴馬在2013年與尼坦雅胡的聯合記者會中，以超過2,350字回覆四個記者的提問。

重點濃縮、喜歡影音露出

川普在白宮記者會的「省字原則」與他在許多政府部門的治理方式上不謀而合，身旁幕僚觀察，他並不喜歡閱讀書本或資料，傾向幕僚直接提供一頁A4濃縮重點資訊來做判斷。

在歐巴馬的最後一年，他花了數十小時與歷史學家和雜誌作家暢談自己的生涯，川普卻喜歡在有影音的節目或實境秀中露出。

上週當日本首相安倍晉三到訪美國、同時間北韓發射飛彈測試時，在一場聯合記者會上，川普晚安倍一步步上講台，並且捨棄幕僚準備好的講稿，當場脫口23個字的承諾，「我想要大家都知道、並明瞭，美國會百分之百站在日本這個堅實盟友的背後。」

David Nakamura分析，如果歐巴馬、一位前大學憲法教授的政治表現被稱為是有智慧、甚至有些傲慢的，那川普的行徑就顯得毫無準備、或對政治漠不關心，但兩位總統其實都用他們獨特的方式在棘手議題上打模糊戰。

歐巴馬的回答總是讓聽眾陷入一長串文字海，讓政府的立場變得難以辨認，且需要更專注聆聽才能掌握重點，但其實多數時候聽眾早已忘記問題是什麼。

而川普快速變換回答重點的技巧，也讓記者很難將他拉回原位，川普和白宮發言人Sean Spicer總是很會就將麥克風傳給下一位記者，讓前述問題無法再接續，而川普也擅長在言談中加入攻擊性字眼如對付記者，藉此轉移注意力或在對答中佔上風。

註1：「兩國方案」是以巴衝突中的政治解決方案之一，主張在約旦河西岸與加薩走廊建立一個巴勒斯坦國，與以色列並存，讓猶太人和阿拉伯人能各自有自己的國家。