核定通過！台南將蓋高架單軌捷運8年內完工

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）桃園機場捷運延宕多年，終於建置告一段落開放試營運，台南市府不遑多讓，積極規劃全台第一座高架單軌捷運系統。市長賴清德昨日於臉書發文，上週五行政院終於核定通過市府提出的5大基礎建設計畫，計畫之一的「台南市先進運輸系統」有望在民國114年前部分通車。

「台南市先進運輸系統」預計以12條線，總長200公里三大路網，連結新營、南科、原台南市中心，第一期將優先建設由「平實轉運站─永華市政中心」的府城橫貫線（綠線），以及「台鐵大橋站─林森站」的中華環線（藍線）。

依據台南市府交通局的公開資料，綠線將行經成大醫院、湯德章公園、海安路、億載金城、市政中心等17站，藍線則行經仁德、國賓影城、奇美醫院、和緯路、市政中心、安平工業區、巴克禮公園等28站行成環狀線，預計營運班距在5~8分鐘。

捷運綠線行經17站，圖片取自台南市交通局。

捷運藍線行經仁德轉運站、海安路、 安平工業區等28站，為環狀線。圖片取自台南市交通局。

目前藍、綠兩線已完成可行性評估。未來，會再以橘線（山手線）、紅線、綠線延伸線等連接新營、大湖、歸仁等地。由於台南路幅較窄，捷運系統計畫採取高架單軌系統，先行使用公有地、路線延安全島設計，縮短工程期、建設成本也較低。

圖為俄羅斯的高架單軌運輸系統，圖片取自維基百科。

台南捷運預定採自建自營模式，建設預計由中央補助款404億元、市府自籌款254億元共同分擔，總經費估計約658億元。