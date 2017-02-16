大數據選舉的挑戰：印度邦7,500萬選民 每日逾4萬通電話

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）自去(2016)年9月開始，上百位女性的聲音在近郊Lucknow大廈的地下室此起彼落，透過耳機詢問、勸說、或請求對方回答問題，她們正在整理並搜集印度北方邦(Uttar Pradesh)投票人口的資料和民調。

英國《衛報》報導，北方邦為世界上人口第六多的城市，總計有7,500萬位選民，民調訪問資訊包含受訪者的種姓階級、投票歷史與投票傾向，人口龐大的選舉調查工作必須出動上百位女性，每天平均打4萬5,000通電話，這就是印度的「大數據」選舉模式。

在2014年印度大選中，納倫德拉莫迪(Narendra Modi)獲得壓倒性勝利成為印度總理，他領導的印度人民黨(BJP)在2月開始的五個邦地方選舉結果中，將成為檢驗莫迪執政的期中考。

與印度平民黨(Aam Aadmi party)相同，莫迪是第一個在選舉中使用數據分析競選的候選人，這項分析技術也順利幫助美國總統歐巴馬入主白宮兩次，也造成川普去年11月勝選時各界譁然的主要原因。

目前執政北方邦的社會黨(Samajwadi Party)競選副主席Adwait Vikram Singh說，目前在Lucknow郊區所使用的撥號機制與統計方式是目前印度政治中最為複雜的操作方式，「其他黨都不相信我們有這項技術」，一邊敲打著螢幕上系統顯示出來的數據，包括各個投票所的選民偏好、種姓階層、性別和識字率等。

有別於英國或美國的大數據民調公司「康橋分析」(Cambridge Analytica)可以利用Facebook的言論偏好與語言數據描繪出選民的心理圖像，北方邦這個印度最貧窮、也缺乏法制的邦之一仍然只能透過人群訪問才能接觸。

Singh說，「Facebook這種數位生態在印度還沒辦法那麼普及，印度是個你必須弄髒手腳的地方。」

但有個重大的缺點就是，貧困地區的電話號碼並不是有效的方法，裝設固定電話需要20盧比，但有些四處打零工的人或遊牧人家通常只願意付5盧比的價錢買張sim卡或預付卡。

因此Singh和他的團隊派遣403人分散到整個邦，在街頭進行民意調查並回報資訊，也因為走進當地，他們得以接觸到地方有力人士或具影響力人物如村長、郵局辦公員或老師，可以更有效替尋訪員接觸到當地民眾、獲得信賴，或是分送新的電話號碼給當地居民。

資料庫紛亂龐雜 8億多選民人口的巨大挑戰

另一個更困難的任務在於，在印度取得一般民眾的數位化資料較不容易，海德拉巴數據研究公司Modak Analytics的首席分析師Milind Chitgupakar說，「不像英美有信用管理局，他們對於數據資料的使用有完善的法規，線上也有很多資料提供專家學者進行分析。」

於是2013年Modak Analytics公司開始進行一項大規模任務，結合印度人口普查和選舉名冊製作了一套有8億1,000萬選民的資料庫，Chitgupakar說，「這是極具挑戰性的任務，因為印度與就有太多不同方言和口音，光是Srinivas這個名字就有430種不同變化。」

或是以印度德里的一個小城Najafgarh為例，它的人口名單就散佈在印度政府統計局、中央政府資料和以投票為層級的數據資料庫中，如果是人類肉眼分析，一下就可以辨識出這些都是同一個地方，但電腦卻不行，「因此我們要做很多分析工作教電腦如何正確辨認。」

根據分析結果，Chitgupakar說印度人口最多的登記選民是在27歲，但印度的人口卻年輕得多，表示在法定投票年紀18歲到27歲中間有很多人沒有前往登記，Chitgupakar說，「一旦找到中間的年齡差距，部分候選人就可以擬訂吸引這些族群的競選政策」，當時他們出動大規模投票軍團鼓勵年輕人去登記投票。

從評論分析來看，Chitgupakar和他團隊發現，無論何種社經背景、年紀、宗教或其他因素，莫迪在2014年大選時，在這群年輕人手中得下選票的機率高過其他候選人10%，「在2014年的北方邦投票結果中，有1千萬選民是因為這股動員才出來，70%的選民年紀低於35歲。」

隨著競選方式越來越現代化與數位化，Singh說，更多候選人了解到民調與大數據分析的重要性，更能精準嗅到潛在選民的需求，如年輕的大學畢業生或穆斯林女性；Singh建議，若候選人想要更有效吸收在地選票，可以從地方有力人士下手，爭取他們的支持就是成功的開始，「因為你無法精準明白民眾的需求，只能從他們的回饋來達到目標。」