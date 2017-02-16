台灣經濟自由全球第11 歷年最高

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導）美國智庫傳統基金會發布最新經濟自由度指數，台灣排名第11名，創歷年最佳。國發會指出，其中，表現最弱的「較不自由」指標是「勞動自由」，與勞工雇用較缺乏彈性有關。

位於首府的傳統基金會（Heritage Foundation）為美國最具影響力的智庫之一，其與華爾街日報共同發布的「2017經濟自由度指數(2017 Index of Economic Freedom)」指出，台灣經濟自由度排名第11名，較去年前進3名，創台灣歷年最佳全球排名。

經濟自由度評比分成法律制度、政府規模、監管效率及市場開放等4領域，各由3項指標構成。今年台灣經濟自由度綜評得分為76.5分，較去年74.7分增加1.8分，屬「大部分自由」經濟體。

國發會分析，12項評比指標中，台灣表現最佳的「自由」等級分，有6項指標，包括「經商自由」為93.4分、「政府支出」89.5分、「財產權」86.5分、「貿易自由」86.4分、「貨幣自由」85.2分、「財政健全」83.7分。

國發會指出，其中，表現最弱的「較不自由」指標是「勞動自由」55分。而台灣進步最多的指標是「財產權」86.5分，得分提高16.5分；退步最多的是「投資自由」65分，退步10分。

法律制度方面，台灣以「財產權」86.5分進步16.5分最多，排名第13名、升15名，應與內政部2016年2月建置土地徵收管理機制，強化保護民眾財產權，及2016年1月修正「國土計畫法」推動原住民族土地權利回復政策有關。

監管效率部分，「經商自由」得93.4分、增0.2，排名第4名為持平，與近年積極推動世界銀行經商環境評比(Doing Business)改革有密切關聯。

另項指標「勞動自由」得55分、提升1.2，排名第115名、升2名，這項指標與國內勞工雇用較缺乏彈性有關。

市場開放部分，「投資自由」得65分退步10分最多，排名第73名、降39名，與國內對外資審核程序及外資投資業別限制有關。

國發會表示，台灣經濟自由度今年創歷年最佳第11名成績，政府仍將持續強化商業法規與推動市場開放政策，以促進產業競爭及開放的態度，作為驅動台灣經濟成長與改革的關鍵動能。