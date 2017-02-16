7% 神職人員涉性侵兒童！澳洲天主教會賠償65億

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）澳洲天主教會日前爆發性侵兒童醜聞。據當地政府成立的「皇家調查委員會」調查顯示，在1980~2015年間，澳洲全國上下約有1000個天主教機構裏、共1880名神職人員被控性侵，約佔澳洲天主教神職人員的7%。受害者平均年齡在10歲上下。

英媒《BBC》報導，澳洲天主教會決議賠償全體受害者2億7600萬澳幣（約台幣65億4400萬元），每位受害者平均可獲9萬1000元澳幣（約台幣215萬元）。

1980~2015年間，共有4445件性侵指控，而天主教會將賠償其中的3066件。協助調查委員會的律師Gail Furness表示，賠償費用將包含心理補償、治療費、法律及其他相關支出。

Furness說：「許多性侵受害者不敢出面向當局指控加害人。因此，整起事件受害者應該比檯面上的還多。」受害人或因年幼、受創嚴重等，往往拖延長時間才願意站出來控訴犯行，平均要等33年後才願意曝光此事。天主教會代表的崇高道德文化，保護了加害神父。

性侵受害人Andrew Collins 告訴BBC，他7歲到14歲時曾遭四名男性性虐待（加害人包含兩名老師、一名神父、一名教會兄弟），Collins這才發現：「原來我不是做錯事的人」。Collins幼時曾經嘗試告訴家長，但媽媽認為是一派胡言，「因為神的子民絕對不會做出這種事。」

另一起案件中，神父用威脅女孩，要求她跪在自己的雙腿之間。在這些性侵個案中，許多受害兒童不堪精神壓力，選擇自殺。而那些倖存下來的常因此患上憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）。

澳洲天主教會最高神職人員，目前擔任教宗財政顧問的樞機主教George Pell 去年坦承，教會犯下「巨大的錯誤」。並且，天主教會做出錯誤的選擇，包僻神職人員，拒絕承認遭性侵孩童的話，僅將受指控神父在一個個教區間轉移。

「皇家調查委員會」於2013年依法成立，是澳洲最具權威的調查機構，有權傳喚證人出面作證、要求修訂法律、建議司法機構判刑。其調查範圍也包含其他宗教機構、政府部門、體育組織等。

事實上，天主教的性侵醜聞不只存在於澳洲, 包含美國、加拿大、愛爾蘭、德國等地都時有耳聞。奧斯卡獲獎電影《驚爆焦點》(Spotlight)就曾詳細探究波士頓當地天主教會發生多起神父性侵案，社會卻因信仰價值而集體包庇、漠視問題。