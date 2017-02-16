持續引領公司治理 台灣即將進入全面電子投票時代

為便利股東行使表決權，並持續強化公司治理，金管會在106年開春伊始正式宣佈，自107年起，所有上市（櫃）公司股東會將全面採行電子投票制度。此政策的實施，不但將使我國進入全面電子投票時代，更可與國際間推動的機構法人盡職治理守則（Stewardship Code）制度接軌，真正落實公司治理與股東行動主義。

為推動公司治理，金管會根據公司法第177條之1但書之授權，從101年開始逐步擴大電子投票的適用範圍。首先強制資本額100億元以上，且股東人數達1萬人以上的上市（櫃）公司採行，逐步擴大到103年的資本額50億元，105年的資本額20億元，再到107年全面實施。

事實上在實施電子投票後，不僅使投資人可利用網路或行動裝置行使表決權，減輕公司投票作業負擔，亦有助上市櫃公司的公司治理評鑑，因此自願採行電子投票的公司也日趨增加。

根據負責辦理電子投票的集保結算所統計，105年股東會共有605家公司採電子投票。其中，491家為強制適用電子投票，但也有114家自願採電子投票。此外，電子投票筆數高達98.4萬筆，投票權數更高達2,334億股之多，也吸引國內外專業機構法人採行電子投票，其投票比率更超過八成。

也因為逐步擴大電子投票，使得我國在亞洲公司治理協會（ACGA）的公司治理評比中，一反過去排名下滑的格局，在2016年的評比中更從第六名跳升至第四名，可見電子投票實施的成效。

目前政府為進一步強化公司治理，正與國際同步推動機構法人盡職治理守則，鼓勵機構法人善盡公司治理之責。由於電子投票可使各國機構法人更便於參與股東會，在107年全面實施電子投票後，將可進一步落實我國公司治理成效。