AIT內湖新址擬派美國陸戰隊駐守

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣(Stephen Young)昨(15)日透露，美國在台協會台北新址今(2017)年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

根據《美國之音》與《中央社》等媒體報導指出，楊甦棣在華府參加智庫「全球台灣研究中心」的美國對台政策研討會致詞提到，美國將派陸戰隊負責AIT在內湖新辦公地點安全維護，他說，這是美國對台灣朋友的承諾，「具象徵性的表示」。

美國過去一向會派陸戰隊保護海外使領館安全，不過台美斷交後，兩國始終維持「非官方關係」，美國在台協會的定位是非營利性「民間機構」，無陸戰隊員駐守；但據了解，美國自2005年即派武官人員進駐AIT台北辦事處地點，但不著軍服、相當低調。

未來若AIT內湖新址真由美軍陸戰隊駐守，表示美國將AIT台北辦事處視同駐外使領館，對美台關係具重大象徵意義。

楊甦棣表示，陸戰隊之家(Marine House)常是外交聯誼中心，走遍美國在世界各國的外交館舍院落，也都有這一設施，在新大樓設置陸戰隊之家代表著美國對台灣的承諾。

台北駐美代表高碩泰今晚表示，這是美國為了海外外交人員安全所進行的改變，外界不必過度解讀。

對此，美國國務院未回覆記者對此問題的查詢。