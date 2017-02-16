中華電信與日本NTT及伊藤忠總公司簽署SDN/NFV技術合作備忘錄

中華電信今 (2/15)在日本東京與日本電信電話公司(NTT)、 伊藤忠商事株式會社(ITC) 共同簽署新一代網路關鍵技術SDN/NFV技術合作備忘錄， 將共同致力於研訂新世代網路架構規格。該項SDN（ Software Defined Networking，軟體定義網路）/NFV（Network Function Virtualization，網路功能虛擬化） 技術合作備忘錄的簽訂，可強化與亞太區電信公司的合作， 建立新的電信設備供應鏈及生態系統。簽約儀式由中華電信林國豐執 行副總、日本NTT網路服務研究所 伊東総研所長、日本ITC伊藤部長於聯袂出席NTT 2017 R&D Forum活動中見證簽署。

林國豐執行副總表示：「本合作案透過共同制訂SDN/NFV架構 所需的通用設備規格， 將打破目前電信設備因軟硬體緊密連結而受限於既有設備商的狀況， 電信公司只要使用一般交換器或伺服器設備， 即可滿足不同類型電信網路服務的需求。SDN/ NFV架構不只可降低網路建置成本， 且可以更快速彈性的開發和提供服務， 成為下一代電信及資通訊網路基礎。」

中華電信於近兩年與NTT以及ITC在新一代網路技術及其應用相 關議題合作交流，包括:SDN/NFV技術應用案例、共同制訂靈 活的通用規格、探討如何運用SDN/NFV技術降低電信網路營運 成本及尋求新的加值應用需求與可能性等。今再簽署SDN/NFV 合作備忘錄，進一步驗證相關技術與設備之效能與穩定度， 建立可彈性擴充的網路架構，以承載多元的服務， 提昇雙方在整體電信服務的價值。