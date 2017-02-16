金雞報喜 櫃買中心國際合作夥伴再添新員

為拓展國際交流合作，櫃買中心於今(2017)年2月15日與克羅埃西亞之薩格勒布證券交易所(Zagreb Stock Exchange, ZSE)正式簽署合作備忘錄(MOU)，為與東南歐地區證券市場之交流合作開啟新頁。

櫃買中心扶持中小企業及新創產業的發展經驗已引起國際間高度關注，配合歐洲復興開發銀行全力協助東南歐地區資本市場發展及扶植該地區中小型企業計畫，櫃買中心於去年6月間曾赴克羅埃西亞拜訪該國經濟部、金融監理總署、薩格勒布證券交易所及當地工商總會，與其交流櫃買中心多年來協助中小企業發展經驗，雙方經評估後決議透過簽署合作備忘錄方式，以建立策略聯盟。今由該證交所總裁兼執行長Ms. Ivana Gazic率高階主管一行來訪，隨團包含克羅埃西亞金融監理總署首席顧問Marko Soljačić、斯洛伐尼亞之盧比亞那證券交易所總裁Ales Ipavec、歐洲復興開發銀行代表及KPMG合夥會計師等。櫃買中心於完成MOU簽署後，並安排實質業務交流座談。本次簽約由櫃買中心蘇郁卿總經理與薩格勒布證券交易所總裁兼執行長Ms. Ivana Gazic代表簽署。

克羅埃西亞位處東南歐地區，與中歐及南歐相接鄰，2013年7月1日加入歐盟成為第28個會員國，2015年克國經濟成長率轉正至1.6%，國內經濟開始復甦，並在歐洲復興開發銀行相關基金之援助下，該國薩格勒布證交所扮演重要角色，期藉由資本市場所建置之中小企業籌資平台，引導資金挹注其貸款不易之中小企業或新創產業。薩格勒布證交所也因應全球證交所區域整合之趨勢，近年來業先合併斯洛伐尼亞境內唯一的證交所-盧比亞那證券交易所，再與賽爾維亞、馬其頓共和國等國證交所共同成立一跨境交易所平台(SEE Link)，整合後之綜效已有初步成果。希望透過MOU之簽署，借鏡櫃買中心成功發展經驗，有效扶植克國境內中小企業發展及進步。