簡又新專欄─看好萊塢「天使之城」如何戰勝1950年代的霧霾問題

去(2016)年12月有一日，北京國際機場取消了當日217次班機的近1/3，主因就是霧霾問題，最近又因全球鋼鐵價錢升溫，冬天取暖導致燃煤問題更嚴重，華北的空氣品質更隨之下降。近年來頻頻受到霧霾災害影響的北京，其實不是全球第一個城市，今日陽光普照的洛杉磯，其實是與霧霾奮戰幾十年後的結果。

1943年7月26日，正值二戰激烈之時，有天早晨起床洛杉磯居民發現家門前空氣品質不良，誤以為是日本進攻、發散有毒物質所致，一時全城人民驚恐，走在路上看不見原先肉眼可見的高樓大廈、甚至會因為接觸空氣而流眼淚或皮膚產生灼熱感，婦女也只敢把小孩關在家裡無法出門。

當時政府與科學家都不太清楚確切原因，以為只要解決工業問題即可，因此市長矢言四個月內將解決霧霾問題。但當時洛杉磯因對日作戰需要，大量湧入汽車廠、飛機場、工業製造、紡織業、家具業、輪胎業等，也快速湧入大批資金與移民，正是短時間內迅速發展，才犧牲了空氣品質。

加州政府首先從化工廠與民宅燃燒垃圾的管制著手，四個月卻不見成效，情況反而越來越嚴重，學校停課、工廠停工，越來越多人因氣管炎、過敏等問題就診，孕婦、小孩、老人所受影響較嚴重，1950年代的霧霾侵襲甚至導致兩天內有400多名因呼吸氣管衰竭而死亡的老人，這讓原本適宜人居與生活的加州，在1950年代有7萬多居民逃離。

當時霧霾解決的源頭來自兩種人口，第一是無法忍受的家庭婦女，為了孩子健康著想，組織團體、聯合號召向政府示威抗議，這群憤怒的母親在城內產生極大迴響，第二種是有良心的科學家，試圖找出霧霾原因並加以解決。

發現霧霾原因 汽車成元兇

加州理工大學的一位荷蘭裔化學教授阿里·哈根·施密特，首先開始研究霧霾發生原因，研究結果得出，霧霾來自於汽車尾氣，與陽光發生光化學反應，產生了臭氧以及其他劇毒物質，1951年霧霾甚至有了以他命名的新外號「哈根煙霧(Haagen smog)」。

但這樣的結果給他帶來極大壓力，不僅得罪當時洛杉磯的經濟支柱「汽車巨擘」如福特、通用、克萊斯勒，一些民眾也不滿施密特此舉可能在暗示開車的普通民眾也是罪魁禍首之一，展開對他的許多攻擊。

然而，後續的研究證明他是對的。施密特的持續分析指出，民眾在面積廣大的洛杉磯生活不可能沒有車輛代步，又洛杉磯身為港口，一邊是每天在精煉上千噸石油的石油公司，一邊是每天在消耗一萬兩千公噸汽油的公路，加上洛杉磯三面環山，霧霾一旦形成不易散去，洛杉磯人不得不承認，正是他們的愛車成為空氣品質的汙染源。

加州標準

提升汽車引擎效率和油料品質成為洛杉磯解決問題的兩大關鍵。

在提升汽車引擎效率方面，1970年代加州成立空氣資源局，強制汽車製造商在所有加州出售的汽車尾端安裝「觸媒轉化器」，透過引入化學催化劑，可以將尾氣混合物分解成水和二氧化碳等無害的物質，以減少有毒尾氣排放，政府並很快開始執行嚴厲的汽車排放標準。

如今，加州成為了美國第一個也是迄今唯一一個發佈自己排放標準的州，儘管美國有一套聯邦標準，但加州的標準更為嚴厲，因此汽車產品若想進入加州，就必須達到「加州標準」，從而拿到加州空氣資源局的認證，也成為全球企業生產汽車的最終目標。

而在油料品質方面，1980年代初，加州空氣資源局要求煉油公司開發並銷售更加清潔的汽油，嚴格限定了有機物的揮發率以及汽油中的苯、芳香烴和烯烴的相對含量，效果立竿見影。

雙管齊下的治理帶來巨大轉變，在過去40多年中，洛杉磯的汽車總量增加了三倍，而尾氣污染卻降低了70%。由此可見，加州解決霧霾問題也耗費了數十年，整個歷程是很辛苦的，更重要是廣大民眾的參與和投入才能順利完成。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。