Facebook APP三大新功能  15日台灣首波搶先上線

（台灣英文新聞／科技組綜合報導）昨(15)日晚間7時起，Facebook在台灣、義大利、匈牙利、阿根廷、瑞典、挪威、西班牙以及馬來西亞等八個國家發布內建相機全新三大功能，包括互動式濾鏡、限時動態與限時動態悄悄傳，但只限行動裝置使用。

功能一：互動式濾鏡

全新的facebook內建相機功能包含面具、邊框、風格、互動特效等數十種特效，用戶可以點選APP左上角的相機圖示，或在動態時報中向右滑動使用，其中互動特效可讓使用者與飄雪等動態物體互動，風格特效則能將具藝術風格的濾鏡即時套用在影片中，把日常自拍照轉換成藝術作品。

Facebook 也指出，內建相機將不定期更新更多創意特效濾鏡，甚至也會打造台灣限定的特效，讓個別市場的用戶使用。

功能二：限時動態

這次Facebook改變相機功能的最大的特點就是與Instagram Stories相似的限時動態功能，只要在App裡動態時報的頂端，點選左側限時動態列的「你的限時動態」，就能開始分享自己的限時動態，限時動態分享會在24小時後消失。

有了瀏覽的時間限制，不僅更能吸引親友即時觀看，對於不想讓分享的照片、影片長留在網路上的人來說，也多了一層保護隱私的意味。

Facebook從Instagram的經驗觀察到，分享24小時隨即消失的限時動態非常有趣，Instagram自從推出這項功能之後，限時動態活躍用戶從1億上升至1.5億，「相較於永久呈現在動態時報的照片或影片，有些人更喜歡分享稍縱即逝的動態」，Facebook產品經理Connor Hayes表示。

功能三：限時動態悄悄傳

除了可以透過動態時報分享自己的限時動態，用戶也可以選擇只將照片私底下分享給某個好友，在拍照或錄影後，下一步用戶可以將限時動態發送給想分享的對象，目前只能私訊特定好友，無法傳送到群組。

另外，透過「悄悄傳」傳送的照片或影片最多只可以被觀看2次，在超過24小時後，限時動態也會消失、無法再被觀看。

目前，Facebook 全新的相機功能在iOS、Android App 上皆可使用，只要將APP更新到最新版本，就能擁有新的社群分享體驗，但僅限上述八個國家。

Facebook 指出，希望能透過不同地區的用戶代表來達成多樣性，因此選擇的是具有高使用率用戶的國家，其中也包括台灣。在搜集用戶回饋後，接下來幾個月也預計開放更多國家使用。

Facebook app相機新功能demo影片。(影片來源：數位時代 Media Channel)