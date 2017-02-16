特工身份神秘詭譎  北韓、台、俄培養特工狙殺異己

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇害身亡，疑遭北韓女特工毒殺，讓特工這個神秘又敏感的工作再度成為話題，而以往美國中央情報局(CIA)、英國軍情六處(MI6)、以色列情報和特殊使命局(又稱摩薩德Mossad)、俄羅斯聯邦安全局(前身KGB)併稱「世界四大情報組織」，必要時會派特工進行暗殺，如今大陸與北韓也不遑多讓，培養許多特工狙殺異己。

北韓美女特工色誘刺殺

《中央社》報導，北韓素以利用女性從事秘密任務著稱，像是金賢姬、元正華等女間諜，均曾引起世人關注，最有名的就是參與1987年大韓航空858班機爆炸案、造成115人喪生的金賢姬(Kim Hyun-hee)。

當年才25歲的金賢姬，與另一共謀在巴林被捕時，兩人都口銜氰化物毒片迅速服毒自盡，但金賢姬被國際刑警搶救倖存，後被押至南韓審理，經審訊後被判處死刑，但在1989年獲南韓總統盧泰愚特赦，出獄後在南韓國家安全部門保護下從事寫作及演講工作，甚至跟一名南韓安全部官員結婚。

金賢姬學生時期就因外型亮麗、聰慧過人，被當時正在網羅秘密間諜的北韓政權注意到，1980年代，金賢姬被送進偏遠山區接受精英間諜訓練，除軍事訓練，也必須學習日文，好在海外從事任務。

北韓為了把她培養成超級特務，曾派她到廣州體驗異國生活，增加適應力，當時大陸女星陳沖是她「學習對象」之一。金賢姬還曾出書「現在我要過女人的生活」，描寫她在北韓的生活。

另一宛若電影「色．戒」現實版的北韓女諜則是元正華，南韓於2008年指出，滲透中國大陸後偽裝成少數民族的北韓女間諜元正華，利用嫁給南韓男性的方法進入南韓後，對多名南韓軍官施展美人計，套取南韓軍事機密交給北韓。



南韓軍方與情報當局指出，北韓會遴選出身良好、在著名大學受過教育的年輕女性，將她們送進特務學校受訓後，派往大陸各城市，佯稱自己是在大陸的朝鮮族人，透過在酒店等場所做服務生，向來自南韓與日本的商界人士及政府官員蒐集情報。

台灣特務事蹟首宗「江南案」

《聯合新聞網》報導，台灣政治暗殺事件最知名的就是一九八四年，筆名江南的作家劉宜良寫了被認為破壞蔣經國形象的「蔣經國傳」，當時的軍情局長汪希苓雇用前竹聯幫精神領系陳啟禮擔任「特工」赴美行刺，陳啟禮出發前曾在陽明山情報局受訓，在接獲汪希苓指示「給予江南最嚴厲的制裁」後，率領殺手董桂森與吳敦赴舊金山，在劉家車庫槍擊江南致死。

目前台灣的特務訓練分為「軍職系統」、「文職系統」和「布建系統」3種，「軍職系統」是以「國防部軍事情報局」為主，是最為隱秘的台灣特務。

台灣「文職系統」的特務由「國家安全局」、「法務部調查局」和「警政署」負責選訓，這三者都有正式對外招生渠道，除了「警政署」培養的特務是用於對付台灣島內情況外，不管是「國安局」還是「調查局」，都有正式的駐外單位，這些駐外單位的特務均以「聯絡員」的身份從事情報交流與情報搜集工作。

資深調查官指出，特工選拔有八大要件，分別是忠貞、保密、警覺、低調、聰明、學習力與速讀技巧，完成挑選後，要進行情報訓練，即如何打入或吸收敵方組織人員，情治圈最著名打入案例，就是已故調查局長沈之岳，成功打入中共內部，成為毛澤東秘書。

俄國KGB前特務疑遭普丁暗殺

俄國KGB前特務李維寧科2006年在倫敦被人下毒身亡，英國去(2016)年公布的調查顯示，他是喝了致命劑量的放射性元素釙210遭毒死，報告並指稱，俄羅斯總統普丁可能親自批准命令，毒殺李維寧科。

去年12月26日俄國前國家安全局(KGB)特工奧列格(Oleg Erovinkin)在莫斯科被發現離奇暴斃在其座駕後方，雖然當局聲稱他是死於心臟病，但俄羅斯保安專家質疑，奧列格曾參與揭露普丁於2013年赴莫斯科環球小姐選美期間召妓的消息，恐遭俄羅斯官方殺人滅口。

特工在情報訓練過程中，最為特殊的訓練科目當屬情報搜集、情報判定、文件制作、化妝與變身技術、技術情報等特殊的技術，其中文件制作主要是以特殊的墨水、代號、代碼、書寫格式、信件等各種方法，讓自己所寄出的信沒有任何的証據。

至於暗殺特訓，包括用槍狙擊、製造意外(包括車禍、墜山、墜海等)、在食物中注射毒針、放置輻射物品讓目標死亡等。

延伸閱讀：揭露俄國間諜訓練過程 《衛報》訪談俄國KGB探員的雙重人生