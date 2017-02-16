機捷開放自由試乘 21站免費搭

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）機場捷運今(16)日起至3月1日開放民眾自由試乘，全線21個車站、4個時段，現場排隊抽取試乘號碼牌，每天約發2萬個號碼牌，同時啟動市區預辦登機及自助行李託運試營運服務。

今起至3月1日為民眾自由試乘，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，夜間則進行設備系統保養改善等工作。

自由試乘的民眾無需預約，只要至機捷全線21個車站，現場排隊抽取當日試乘號碼牌，即可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車皆可試乘。

試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日上午7時40分、9時40分、11時40分、下午1時40分四個時段，每日總人數控管約2萬人、4萬人次搭乘，但將依各站進出人數彈性分配調整。

桃園機場公司也同時啟動市區預辦登機及自助行李託運試營運服，搭乘中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司的旅客，可於每日上午8時至下午4時，在航班起飛前3小時至機場捷運A1台北車站，辨理預辦登機和行李託運服務，不僅能節省在機場排隊等候時間，也可有效規劃行程，讓出國旅途更輕鬆。

A1站市區預辦登機流程與桃園機場相同，旅客完成報到手續後，務必於車站現場確認行李通過安檢後再行離開，若安檢未過，基於航空保安考量，託運行李將不會裝櫃運送至機場，後續行程將受影響，請旅客注意；機場公司於A1站預辦登機區設有「行李查詢機」，旅客可以行李收據查詢確認，若順利通過安檢，查詢機將顯示行李抵達機場時間，避免延誤。

市區預辦登機為免費服務，也開放給未搭乘機場捷運的旅客使用；但仍有部分特定旅客無法使用，包括年齡12歲以下單獨旅行兒童、購買客艙佔位行李者、使用空位搭乘之航空公司員工等，此類旅客仍請依照往常方式至桃園機場辦理登機報到手續。

預辦登機託運行李尺寸也有所限制，超大件及過長行李將無法運送，可託運行李最長邊不得超過70公分，或長、寬、高總和不得超過158公分，行李尺寸如有任何疑慮，請先洽搭乘之航空公司詢問。

另關於行李退掛或延遲部分，若旅客已於A1站辦理行李託運，因故需退掛者，若行李尚未運送，可於A1站辦理退運及領取；如行李已裝櫃運送至機場，則必須前往桃園機場，親洽航空公司服務櫃檯辦理退運手續。

機場捷運路線圖看這裡：機場捷運首日試營運 北北桃交通新紀元