上百萬男性孤單過情人節？《紐時》評中國「剩男現象」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）2月14日是西洋情人節，你是如何度過的呢？《紐約時報》報導，在中國沒有伴侶，只得單身過節的人多半是男性。

「剩男多」的現象，主要是因為中國男女比存在距大差距。根據上月中國國家統計局發布的統計數據，2016年中國的男性比女性多了3千359萬人。而中國13億人口中，48.78%是女性，小於世界平均的49.55 %。

對中國男性來說，由其是社經地位劣勢的人，結個婚難如登天。

中國男女人數懸殊的原因眾所週知：傳統重男輕女思維，加上1979年頒布的一胎化政策，讓數百萬婦女選擇流掉女胎。2015年，中國育齡婦女的總和生育率（15~49歲女性平均生育子女數）僅剩1.05人，跌到世界最低，讓官方不得不開放二胎生育。

上海紐約大學心理系教授李萱表示，情人節這天，他看到許多「因為不同原因而扛著龐大壓力的人。」李萱解釋：消費和娛樂活動很大程度是為情侶企畫的，以至於在中國大城市裡，到處都讓人觸景傷情。

儘管生育率低、男女比大，中國的結婚率仍高於多數已開發亞洲國家例如日本、新加坡。根據2010年的統計數據，15歲以上未曾結婚的男性約24.7%、女性為18.5%，相比日本則分別是31.3%及22.9%。但政府、官媒仍常常論及中國有2億單身人口，不時指稱這些人在老年時會造成嚴重的照護問題。

李萱認為，剩男剩女問題的確值得重視，「畢竟在中國，即便只是統計數據的一小部份，就關乎到上千民眾。」但李萱覺得中國媒體過度誇大了「單身」的嚴重性。

人們會擔憂自己偏離傳統的家庭典型，李萱點出：「中國文化認為所有事情根植於家庭。家庭夢碎了，就像世界毀滅了。」如今傳統的家庭制度看似在中國走向崩解，讓許多中國人憂心忡忡。

那麼，中國要如何解決許多人在情人節「觸景傷情」，以至於背後更嚴重的「性別比失衡」問題？李萱提到，第一步，就是矯正性別造成的選擇性墮胎。這種行為是違法的，但許多人做過，甚至不惜賄賂醫生也要達成。

《紐約時報》在文中末段論及，中國性別比目前緩慢下降中。從2004手男性:女性的121：100數據，下降至113.5：100。目前世界平均男女比是104：100。不過，中國國家統計局會提供2016年的統計數字，無法得知性別比是否持續下降。