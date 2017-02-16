「神機」回歸 Nokia 3310 將在月底推出復刻版

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）智慧型手機當道，Nokia 3310 僅有撥打電話、收發簡訊、貪吃蛇功能，卻號稱「神機」，在多數人心目中屹立不搖。儘管3310已停產多年，據報有望在今年以「復刻版」重回江湖。

英國財經媒體《Business Insider》報導，芬蘭HMD Global已獲得Nokia公司的品牌授權，預計在本月26日於西班牙舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress）上，推出新款的 Nokia 智慧手機，同時，也將發表「現代版本」的Nokia 3310。

Nokia 3310 於2000年初登場。在智慧型手機未出現的時期，3310僅有黑白銀幕，主打簡單流線設計、長時間的電池續航力，是史上最暢銷的手機之一，它至今累積的銷售量高達1億2600萬支。

另外，3310十分堅固耐摔，去年《英國郵報》報導，有軍人在阿富汗時利用3310成功擋下子彈，被網友譽為「神機」。

Nokia 3310在2014年香港佔中事件擋下催淚彈襲。(圖片取自 香港懷舊臉書)

隨著iPhone等智慧型手機的出現，黑白、無觸控的3310漸遭淘汰。Nokia評估銷量，於2013年將行動通訊部門售予微軟。2016年，微軟又將Nokia部門業務以台幣108億元轉售給芬蘭HMD Global。

關於二月底將發布的復刻版3310，目前尚無進一步細節。3310是否會以彩色、智慧型新面目出現，令全球廣大粉絲心生好奇。目前僅知道，3310將以單價59歐元（1634台幣）在歐洲販售，至於會不會擴及全球其他販售地點仍未知。