外交部：克羅埃西亞中小企業等一行12人訪台

外交部今(15)日表示，為協助我國金融業者拓展巴爾幹半島地區市場，外交部與「 歐洲復興開發銀行」（EBRD，簡稱歐銀）共同籌組「 克羅埃西亞中小企業獲得資本市場融資技術訪問團」， 邀請克羅埃西亞證券交易所（Zagreb Stock Exchange）主席賈綺（Ivana Gažić）及斯洛維尼亞證券交易所（Liubljana Stock Exchange）主席伊帕維奇（Aleš Ipavec）一行12人，於2017 年2月11日至18日訪問我國。



外交部說，訪賓此行旨在考察我國資本市場發展現況， 以協助克羅埃西亞及斯洛維尼亞深入瞭解我國扶持中小企業發展及提 供融資之成功經驗與模式。在臺停留期間， 除參與專題講座及拜會我相關政府部門與業者外， 賈綺主席並於2月15日上午與我證券櫃檯買賣中心（ 簡稱櫃買中心）簽署合作備忘錄， 雙方盼透過建立長期共同合作機制， 增進我國及克羅埃西亞金融服務業溝通管道與互惠互利的合作關係， 並藉協助維持兩國證券市場的安全穩定。



外交部補充說，自歐銀於1991年成立後， 我國即積極參與歐銀相關各項技術合作計畫， 協助我國金融業者與歐銀進行聯貸、 保兌及共同融資等各項金融業務合作。 我國櫃買中心在協助我國中小企業成長及建立融資平台的經驗深受歐 銀重視，櫃買中心與克羅埃西亞證交所簽署的合作備忘錄， 可作為未來推動我國、 歐銀及其受援國在金融領域合作的良好基礎與範例。 我國將持續深化與歐銀的各項合作關係， 以協助我業者拓展歐銀受援國市場，爭取歐銀商機與計畫。