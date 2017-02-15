新北市106學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章四月公告

新北市政府教育局為注入教師新血，提供儲備教師擔任教職機會，辦理106學年度國小暨幼兒園教師甄選，訂於106年6月11日（星期日）舉行初試， 6月25日（星期日）辦理複試，甄選簡章預定於4月中旬公告，考試缺額於5月初公告。

新北市將於今年教師甄選進行重大變革，為因應教育部制定偏遠地區學校教育發展條例（草案），以及配合推動偏遠地區國小混齡教學政策，教育局於教師甄選特別增設「偏鄉組」，以穩定偏遠地區學校師資及保障學生學習權益，考生可依其意願於甄選報名時選擇報考組別，另偏鄉組複試階段之考試內容將融入混齡教學之元素，教學演示時間增加為15分鐘，正式錄取者將依據偏鄉學校師資需求進行分發，並於鄰近區域進行跨校巡迴專長授課（視本市公告之缺額性質為準），且應實際於該校服務滿6年（服務年資採計至當年度7月31日），始可申請市內（外）教師介聘及各縣市政府辦理之教師甄選。其次，為提升初試之鑑別度，調整初試各類科題目數由原50題增至60題，配分依試題類別進行調整，應試時間仍維持90分鐘；詳細內容將公告於甄選簡章中，請考生預為準備。

為利考生及早安排住宿規劃，教育局將在今年3月初於新北市教育局網頁教育公告區（http://www.ntpc.edu.tw）及新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），先公告初試考場位置。有關106學年度國小暨幼兒園教師甄選相關資訊，將公告於上述網站，考生可自行下載參閱。