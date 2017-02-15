核電業務虧損7125億日元！東芝股價暴跌 社長下台

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）日本電子大廠東芝（Toshiba），週二（14）日下午發布2016年4月至12月最新財報數據，虧損額高達7125億日元（約合台幣1922億元），社長志賀重範（Shigenori Shiga）為此下台負責。

東芝原定昨日午前對外說明財務結果，卻意外喊停，造成投資人不安，盤中一度大跌超過 10%。午後，東芝突然發布財務數據企圖力挽狂瀾，但股價在收盤時仍舊下跌 9.2%，每股來到 227 日圓。

據了解，虧損主因是因東芝旗下的核電企業西屋 (Westinghouse)，在2006年時收購美國核電業務，卻業績慘澹。

《華盛頓郵報》指出，旗下擁200,000員工、在美有多處投資的東芝集團，極可能宣告破產。

一名駐東京的能源分析師Tom O’Sullivan表示，由於東芝是日本指標性企業之一，擁有悠遠歷史，此次的經營危機對日本經濟影響重大。O’Sulliva說：「如果相關企業發生連鎖反應，不排除影響日本主權信用評等。」

為彌補財務黑洞，東芝計畫將旗下最賺錢的內存晶片業務，分拆成一家獨立公司。昨日更一改先前僅出售 19.9% 股權的決議，宣布出售多數股權。

東芝是蘋果等公司的晶片供應商，內存晶片業務始終是東芝金雞母。本財年上半，東芝內存晶片業務創下501億日元的利潤，是該時段利潤總額的一半。

目前有多家廠商表達股權收購意願，根據《路透社》報導，台灣鴻海集團、南韓 SK 海力士（SK Hynix）、美國美光科技（Micron Technology）都已給出初步報價。報價金額介在 2 千億到 4 千億日圓之間，東芝能否藉此力挽狂瀾仍是未知。