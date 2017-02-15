都市叢林中發現一抹綠意 用甜點打造專屬自己的午後花園

華泰大飯店集團旗下二間時尚餐酒吧EAST END、333 RESTAURANT & BAR提供各式bar food、創意輕料理、日本調酒大師加持的冠軍調酒，在近年成功打進台北時尚餐飲圈。即日起，EAST END、333 RESTAURANT & BAR 同步推出春季特色下午茶，和您一起在繁忙的城市叢林中、節奏匆促的步調裡，用心發現一抹綠意。EAST END及333 RESTAURANT & BAR打造一個色彩繽紛的都市花園，在EAST END任選十種甜點，搭上一杯下午茶限定的清爽調酒、或在333 RESTAURANT & BAR嚐嚐道地的鐵鍋冰淇淋鬆餅，約上三五好友或親密姐妹，享受一個悠閒的午後時光。一場美食界的文藝復興，在今年春天，如同百花齊放般華麗地進行。

East End Tea Party下午茶 打造色彩繽紛都市花園

春季之始，揮別冬天的濃厚口味，迎接新鮮的一切生機。EAST END餐飲團隊將十餘種各式鹹甜點擺放在特製的綠色草皮推車上，如高人氣的香橙草莓塔、淡粉紅的達克瓦茲、優雅的紅絲絨蛋糕⋯⋯等顏色繽紛、吸睛電力十足的招牌甜點，讓人心情隨著視覺上活潑的顏色輕快了起來，午後的愜意也從草皮上蔓延到空氣中。熱鬧的花園內不只讓甜食專美於前，上等食材、手工製作的鮭魚卵麵包、雞肝慕斯、鮮蝦佐雞尾酒美乃滋迷你漢堡等鹹點，新鮮的海鮮搭配鬆軟的麵包，皆是開胃的好選擇。East End Tea Party下午茶可任選High Tea三層架十種甜鹹點，NT$880+10%起，飲品另計，適合兩、三人悠閒品味。各式鹹甜點不定時更新，讓您隨時都有新驚喜。因歐洲貴族盛行下午茶時間不僅喝咖啡或茶，同時喝點輕盈、清爽口味的調酒搭配，因此EAST END同步推出下午茶限定加價的清爽氣泡酒。讓自家農場直送的鼠尾草、薄荷葉帶來的香氣、酸甜的口味讓您在台灣也品嚐的到皇族般的享受。

道地荷蘭鐵鍋冰淇淋鬆餅 冰熱交織春季交響曲

333 RESTAURANT & BAR內部裝潢由知名設計大師陳瑞憲操刀，大型的水景吧台、搶眼的大片金屬壓花玻璃及歐式復古沙發營造出不凡的歐洲氛圍。新鮮食材及手工製作的料理、多款經典創意調酒則一直是潮男潮女的最佳聚會首選。春季最新上市的下午茶以道地的荷蘭鐵鍋鬆餅為主打，強勢擄獲每個女生的少女心。溫暖濃郁鐵鍋鬆餅搭配當季新鮮水果，富有巧思地包圍質地軟綿冰淇淋，堆疊出層次豐富的風味，再用樸實鐵鍋承載這時髦年輕的甜。提供4種風味選擇，包含歐洲鄉村的蘋果肉桂、京都高雅的抹茶紅豆、活潑直率的香蕉巧克力，酸酸甜甜的綜合莓果。空氣中飄著鐵鍋鬆餅的清甜奶香與酸甜果香，無論獨享的Me time或是姊妹淘的下午茶，都為全新的一年打響明亮輕快的新樂章。

無論是座落於東區的EAST END或是南京小巨蛋對面的333 RESTAURANT & BAR，其時尚華麗的氛圍、堅持自然新鮮的食材、創意的手工料理方式，一直是美食界饕客的風潮指標。為自己和三五好友舉辦一場視覺、嗅覺及味覺都兼備的下午茶饗宴，都是在今年春天為這個四季種下嶄新開始的完美選擇。