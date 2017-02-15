曼谷「街頭淨化」租金飆　上萬小吃攤販消失

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）凡到泰國總會被大街上各色各樣、玲瑯滿目的路邊攤吸引，香蕉甩餅、芒果糯米、泰式米粉湯等等，看了就令人食指大動。然而，英國《衛報》近日報導，因應曼谷政府近期都市更新計畫，各色街頭小吃面臨生存危機。

Neib一家人在曼谷南區三養（Samyan）販賣jok（一種綿密的豬肉粥品）近六十年了，傳到Neib已是第三代。小小的攤子前排滿耐心等候的客人，無不想帶上一兩碗jok回家解飢。

但是近期，曼谷積極推動仕紳化（gentrification）。藉著都市更新、重建等拉抬當地租金、地價，原本居住的中下階層居民，無力負擔生活開銷增加只得選擇搬走，取而代之的是有能力以更高房價進駐的中上階級。

Neib 對《衛報》表示，他不確定他們的小店能撐多久。他原本希望，店裡的高人氣可以讓地主──鄰近的朱拉隆功大學暫緩他們那區的開發計畫。朱拉隆功大學最近逐步開發周邊區域，買賣、新建公寓大樓和店鋪。

Neib說，他的店鋪到2020年到期，朱拉隆功大學還沒保證會更新租約。Neib很堅定，「不管結果如何，我們會再找地方營業的！」粥品店的隔壁是一家中泰海鮮攤，已撐不下去，計畫要搬到郊區。

Neib家僅是泰國街頭為數眾多的小吃之一。近來，有越來越多小吃攤販實在負荷不了高漲的租金，不得不離開數十年賴以維生的據點，另覓他處。顯然，在這些聚集中下階層的區域，地主們發現地產開發商提出的交易更加誘人。

同時，曼谷政府誓言「收回街道」，都市管理局（Bangkok Metropolitan Administration）及和平秩序國民議會（NCPO）推動街頭淨化行動，收回遭市場佔用的公共空間予行人及車輛，疏導交通。如此大動作引發公憤，畢竟有百分之40的曼谷居民仰賴街頭攤販維生。

往昔人來人往的代表性市場，例如菜橋市場（Saphan Lek）、鮮花批發市場（Pak Khlong Talat）、On Nut夜市，逐漸凋零、或直接關門大吉。去年一整年，曼谷都市管理局就在39個區域驅離了共15,000名攤販。

朱拉隆功大學都市及區域計畫講師Sirirat Sornprasit表示：「曼谷的街頭小吃讓人們可以用低廉的價格取得食物，低成本就製造大量工作機會。」但是，Sornprasit說，小吃攤「盤據」人行道，代表本該屬於人民的公共空間都被攤販「公然圈地」。

為了對抗高漲租金、政府驅離，許多攤販乾脆直接搬到鄰近公寓底下。被驅離，再搬到下一條街，被趕再搬，如此輪迴。有些就乾脆拒絕離開。

泰國美食部落格Bangkok Fatty下了註解：「街頭小吃不會完全消失。但是曼谷人們、政府當局要好好思考要如何維護、共同支持這些我們熱愛的文化。」