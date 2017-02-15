印度經濟成長亮眼 成新南向佈局關鍵

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）總統蔡英文上任後大力推動「新南向政策」，並宣佈今（2017）年邁向行動年，目標交流國家高達18國，包含東協10國、南亞6國以及紐澳。

經濟部更將其中六國規劃為優先對象，分別為菲律賓、印度、印尼、泰國、馬來西亞、及越南。

其中，印度自1990年代改革以來，經濟成長大幅躍進，與全球經濟互動緊密；國際四大會計事務所之一的資誠聯合會計師事務所（PwC）上週發佈全球經濟趨勢報告也預估，2050 年印度有望超越美國，成為世界第二大經濟體。

PwC發布《World in 2050》報告點出，全球經濟力量將轉移至新興市場，印度、印尼及越南等亞洲新興國家將成為全球經濟成長的主要驅動之一。

而根據全球經濟成長預測模型，在2050年，全球七大經濟體中，有六個經濟體將來自新興市場，印度更可望取代美國，成為全球第二大經濟體。

印度財政部長於今年2月初公佈的經濟調查報告中，預估下個財政年度的經濟成長率為6.75%到7.5%之間,為全球經濟最具潛力的國家之一。

為配合政府「新南向政策」，日前立法院「台灣與印度國會議員友好協會」會長、民進黨籍立委管碧玲率團抵達印度訪問，盼藉此強化與印度國會交流，了解台商需求進而提供政府建議。

協會於去年4月成立，目的在透過雙邊國會交流加強台印關係。

事實上，印度與台灣之間的雙邊貿易，佔台灣整體對外貿易的比重仍偏低；因此,透過新南向政策加深與印度交流便成為政府的重要策略之一。

尤其，印度的IT產業甚為發達、科技人才充沛，若配合台灣在硬體製造業方面的優勢，台印合作可說具有相當大的空間。

上週，印度官方發表聲明，證實了蘋果在印度生產iPhone的消息，且將由台灣代工服務企業緯創資通代工。

印度媒體今（15）日亦報導，鴻海積極前進印度市場，規劃將印度成為全球製造的中心，日前已承諾在印度的馬哈拉什特拉省設廠、也正在印度城市普恩（Pune）以及康坎（Konkan）選址設廠製造手機用零組件。

據媒體報導，鴻海目前已在印度安德拉省（Andhra Pradesh）的Sri City、坦米爾那都省（Tamil Nadu）斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）、以及馬哈拉什特拉省的新孟買（Navi Mumbai），建立營運據點。

駐印度代表田中光日前亦指出，印度總理莫迪(Narendra Modi)上任以來，積極推動「東進政策」（Act East Policy）,旨在增進與東南亞和東北亞國家在經濟、政治、軍事等方面的關係，與台灣的新南向政策不謀而合，現在拓展與印度關係正是最佳時機。