〈時評〉川普的「一個中國」政策尚未定調

美國總統川普就職前後的最大政策轉向，非「一個中國」政策莫屬。他去年底不但與蔡英文總統通了電話，還信誓旦旦稱，除非北京在匯率、貿易等問題上做出妥協，否則他不會接受「一個中國」政策。但就在這些話語仍餘音繞樑時，川普於華府時間9日與中國國家主席習近平通了電話，表示將「尊重」（honor）美國的「一個中國」政策。

對此，美國《赫芬頓郵報》驚呼：「這麼快！」一向抱持反對川普、反對改變「一個中國」政策立場的《紐約時報》，在慶幸川普終於「回到正軌」之餘，不忘繼續嘲弄川普，稱「川普正式地、官方地向北京低頭」。該報還引述大陸學者時殷弘的話說，川普、習近平的第一次交鋒，川普失敗了，他將被看成「紙老虎」。

川普打破所有既定傳統的外交立場，讓各國在與川普政府交涉時都抱持小心翼翼的態度，日本首先安倍晉三在與川普會面前，甚至召集心理學家研究川普的性格，以便與之應對。北京也是如此，但透過這次交手，不只時殷弘，許多大陸學者似乎都看破了川普的手腳。

南京大學教授朱鋒說，川普的外交看來是「高開低走」、「見風使舵」，沒有固定的原則，什麼時候覺得能做，利益需要，他就會去做。言下之意，川普對「一個中國」政策的反對立場並不堅定，北京稍加施壓，立即轉向。

對於川普的轉向，存在兩種判斷。其一是川普政府自己發現此路不通，因此在國務卿蒂勒森的勸說下轉向；其二是利益交換，經過幾周的溝通，揣測北京對川普政府做出某種妥協。多數大陸學者抱持第一個想法，認為川普和過去幾任美國總統一樣，剛開始不懂行，慢慢就會進入狀態。一些日本媒體抱持第二個想法，但目前為止，沒有任何訊息顯示北京做出何種讓步。

更值得重視的問題，是川普政府的「一個中國」政策立場並未自此定調。透過這次交鋒，北京發現了川普見風使舵的性格，因此即使得到了「尊重」「一個中國」政策的承諾，心裡並沒有太多的踏實感。大陸清華大學教授閻學通就說：「中國不能完全信任他」，「即使他自己的人也不相信他」。

除了因川普利益取向的善變性格，另種分析認為，從華府公布的川普、習近平談話內容可知，川普只是一時妥協，未來仍將繼續在「一個中國」政策上做文章。首先，華府表明，川普的相關表述，是「在習近平要求下」，非川普本意。其次，對「一個中國」政策，與過去美國總統的「堅定堅持」、「堅定承諾」、「強烈支持」相比，川普使用了語意遠為模糊、輕輕帶過的「尊重」一詞。更重要的，相對於北京堅持的「一個中國原則」，華府始終堅持「一個中國政策」，「原則」難以撼動，「政策」隨時可以更替。

川普為自己留下了很多後路，美國「一個中國」政策的模糊性空間，估計未來仍將繼續為川普所用。