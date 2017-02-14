北韓再射飛彈 美承諾保障日韓安全

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）北韓在12日從西部的芳峴空軍基地(Banghyon Air Base)發射的彈道飛彈再次獲得了國際社會重視，美、日、韓三國的國防部長再次齊聚一堂，討論三方共享情資的可能性。

南韓國防部指出，在一次會議中，美國重申了對於兩國安全保障的重視，甚至將在下次聯合軍演中，派出F-22猛禽戰鬥機和一艘核動力潛艇參加，這似乎有種出乎外界意料之外，畢竟川普曾數次在不同場合表示要「讓日韓自力救濟」。

在13日與加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)的會面中，川普表示北韓是個大問題，會以「強力措施」回擊，不過並沒有明確指出會是什麼樣的措施，另一方面，美國國防部則強調，美國絕對有能力擋下北韓所有的飛彈攻擊，同時也會協助所有美國的盟邦抵禦北韓的行為。

而沒有意外的是，聯合國安理會也表達了對於北韓試射飛彈的譴責，在美日韓三國的推動下緊急召開的安理會議程中，聯合國呼籲所有會員國「盡其所能」對北韓實施制裁。

自從2006年北韓開始第一次核子試爆後，聯合國就對其展開制裁，並禁止其發展任何與核能、飛彈有關的科技研究及發展，不過北韓依舊故我，在去(2016)年北韓進行第五次核試後，安理會在12月通過一份議案，在所有條目都被落實的情況下，北韓的煤炭、鋼鐵進口量將因制裁銳減。

然而，從北韓以往的行徑看來，他根本就不在乎國際社會的反應，聯合國的制裁也形同虛設，因此美國駐聯合國大使Nikki Haley要求各國「坐而言不如起而行」，對北韓行為作出確實的動作。