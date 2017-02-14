2017年第一季投資展望「股優於債」 股票型基金首選美國

金雞年迎接新氣象，理財也需要除舊佈新，投資人別忘了重新檢視資產配置，掌握投資先機！隨著一月美國總統川普上任，推行減稅與擴大公共建設等政策，拉升美國需求，進而推動全球經濟穩步復甦，台北富邦銀行建議， 2017第一季景氣逐步走揚，延續「股優於債」的投資策略，成熟國家股票型基金以美國為優先，歐洲、日本可少量配置，另外搭配債券基金平衡佈局，分散投資風險。

2017年美國總統川普的經濟政策主要著墨於提升內需，美國當地企業可望因此受惠，獲利持續成長。台北富邦銀行表示，從成長潛力來看，美股的小型價值股優於大型股，此外，美國擴大公共建設，以及中國推動一帶一路的效益逐步顯現，將推升原物料需求，礦業等原物料類股行情可期。因此，積極型或成長型投資人2017年第一季的投資配置，建議可關注美股小型價值股、原物料類股等。

北富銀也提醒投資人， 2017年市場仍面臨諸多不確定因素，包括英國三月將啟動脫歐程序、歐洲大選、全球貿易大戰、美國聯準會升息、地緣政治風險等。建議在投資配置上仍宜酌量配置債券，以降低投資組合的波動風險。以今年全球經濟發展趨勢，建議可調升與股市關聯性高的高收益債券基金比重；利率風險較高的公債、投資級債券基金則應適度調降配置比例。

因應2017年市場的不確定，北富銀提醒投資人，除了定期檢視自己的風險屬性、調整投資配置外，亦需有計畫地執行停利停損，一旦發現投資結果與預期有落差，可適時諮詢理財顧問，取得專業投資建議。北富銀擁有專業財富管理團隊，可提供客戶量身訂做投資理財建議，歡迎客戶多加利用諮詢，對抗大環境的波動，共同打造財富的未來。