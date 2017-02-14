市長接見技職獲獎學生 期勉為新北爭光

為鼓勵2016年度本市各類技優獲獎學生，市長朱立倫 於今(14)日邀請34位獲獎學生一起座談，朱市長以自身求學的 經驗，勉勵在場所有獲獎同學與未來將參與競賽的預備選手，繼續精 進成為本市具前瞻性的技職人才，會中並宣布今年將擴大選送資格， 本市正取國際技能競賽國手資格之在學學生，或是全國技能競賽獲得 第1名的學生，都將享有選送出國研習的機會；獲獎學生可與指導教 師一同遠赴澳洲、德國和日本進行為期一至二週的職業技能深化研習 ，提升相關專業技能。

現場金手獎學生們帶來自身參賽職種的實作作品，向市長分享訓練的 甘苦談，也分享未來的生涯規劃。此外，選手們也將一身的技藝融入 會場，例如：烘焙職種的陳韋翔同學為本次活動設計出閃電泡芙餐盒 ，讓在場參與人員立即品嘗甜點的美好滋味。 園藝植種的莊竣傑同學，帶來親手製作的造型植栽，裝點現場佈置。 商業簡報職種的沈名琪同學，為本次活動製作簡報，展現出卓越的簡 報技巧。

市長朱立倫指出，「全國高級中等學校學生技藝競賽」與「全國技能 競賽」是高職學生參與技藝競賽的兩大殿堂，競爭十分激烈， 競賽本身不僅是體力與時間的賽跑，更是毅力與堅持的展現。 教育局為整合各方資源以提升選手實力，自2014學年度起特別推出 「金手培訓計畫」，迄今已培育出金手獎選手95位、優勝選手22 2位，共計317位技職菁英。凡是從比賽脫穎而出的學生， 代表具備一定技術能力，更是未來業界積極爭取的人才。在場各校優 秀的技優獲獎學生幾乎皆畢業於新北市國中，同時也選擇本市高中職 繼續就讀，並在高職教育階段獲得如此難能可貴的佳績。本市於上週 正式成立技職教育科，將凝聚更強大的動能持續推動「在地就學」 與「技職教育」相關教育政策，造福更多學子。

教育局長林奕華表示，2016學年度本市各公私立高中職，共有29 位學生榮獲「全國高級中等學校學生技藝競賽」金手獎，80位學生 獲得優勝，合計109位得獎者。本局自103學年度辦理「金手培 訓計畫」透過在各校選訓、共同基地集訓、辦理技能觀摩和模擬競賽 等活動，厚植技藝選手實力，形成新北市的作戰團隊， 今年更擴大培訓項目至全國技能競賽職種。辦理至今總獲獎數每年以 5%持續成長，顯示培訓計畫成效良好。其中電腦修護職種為全國工 業類科參賽人數最多、競爭最激烈的職種，105年新北市總共獲得 4面金手獎，囊括第二名、第三名、第七名與第九名等獎項。 而電腦軟體設計職種，全國共發出8面金手獎，新北市獨占3面， 囊括第二名、第五名與第七名等獎項。本市參與此二類職種金手培訓 的各校選手，都有優勝以上的佳績，獲獎率百分之百， 可說是成果輝煌。