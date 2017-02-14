臺灣中小企業銀行舉行106年度全行經理會議

臺灣中小企業銀行106年度全行經理會議，於2月10至11日(週五及週六)於高雄市義大皇家酒店舉行，臺灣企銀朱潤逢董事長率領全台125家分行經理人、6家海外分行、子公司經理人與總行各單位主管齊聚一堂，針對106年度營運方針及業務推展目標交流意見，以提升整體營運綜效。

本次會議特別邀請財政部長許虞哲以「 財政部核心政策及願景」為主題進行演講，除剖析當前財政狀況外，亦逐一闡述財政部六大施政重點分別為：一、健全國家財政。二、營造優質賦稅環境。三、創新便捷關務措施。四、多元活化國家資產。五、引進民間資金參與公共建設。六、完善租稅協定網絡。許部長表示為促進財政永續與經濟發展，財政部將致力落實債務控管，維護財政紀律，發揮多元財政政策措施效能，靈活政府財務運籌，以滿足政府施政需求及活絡經濟動能，達成行政院創新、就業、及分配三大施政目標，並期勉與會經理人，在與客戶接觸時，多加宣導善用財政部各項政策優惠措施，以降低業者經營成本，提升競爭力，進而帶動我國經濟成長，協助產業轉型。

董事長朱潤逢致詞時表示，105年雖受央行降息影響淨利息收入，然而在所有經理人與全體同仁的努力下，105年度各項提存前稅前淨利加計收回呆帳已超逾百億元大關，另在稅前淨利、淨收益、手續費淨收益、存放款規模等財、業務表現仍續創新高，資產品質、活存比率亦較往年提升。且因資本水準提升，中華信評於106年1月25日將該行長、短期信用評等調升至「twAA-/twA-1」，標準普爾(S&P)全球等級長期評等則調升為「BBB+」，顯現該行近年來透過獲利能力提升來挹注資本相關努力已獲得肯定。展望106年，臺灣企銀重要策略方向包含：(一) 依循政府政策推動相關業務、(二) 確保法令遵循，推行遵法文化、(三) 加強資訊科技發展及資安主動防禦能力、(四)落實內稽內控三道防線、(五)優化人力資源。