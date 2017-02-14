今年首例百日咳群聚 1個月大男嬰和母親中鏢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）衛生福利部疾病管制署今（14）日表示，今年首起百日咳群聚感染事件，共2人確診，個案為中部2個月大男童陸續出現咳嗽、嘔吐等情形，確診為百日咳陽性，追蹤發現男童媽媽也中鏢，母親感染源仍待釐清。

疾管署表示，此一群聚事件之指標個案為中部2個月大男童（發病時為1個月大），1月14日至21日間因陸續出現咳嗽、嘔吐等情形兩度至診所就醫，1月22日因症狀持續且出現發紺等症狀轉往醫院就醫並收治住院隔離，23日由醫院採檢通報，於1月26日檢驗結果為百日咳陽性。

衛生單位1月24日針對同住接觸者4人進行採檢及預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，惟指標個案母親於2月7日確診為百日咳，進一步調查發現，其自生產後均未外出，並曾於1月2日出現咳嗽症狀但未就醫，發病前共4名友人探訪（均無疑似症狀），研判指標個案可能遭母親傳染，母親感染源仍待釐清。

百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強，症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀。民眾常常因忽略症狀而未就醫，進而傳染給家中免疫力較差的嬰幼兒；嬰幼兒遭受感染症狀通常較為嚴重，特別是1歲以下的嬰兒更是高危險群。

接種疫苗為最有效的預防方法，現行接種政策為出生滿2、4、6、27個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，家中有嬰幼兒的民眾，請務必按時攜往接種，以獲得足夠保護力。

依據疾管署監測資料顯示，101至105年共270例百日咳確定病例，以2個月以下、未達接種疫苗年齡之嬰兒為最多（105例，38.9%），其次為21歲以上成人（48例，17.8%）。近5年所發生之51起（124例）群聚事件中，主要仍以家庭群聚44起（101例）為主。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，自外返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，按醫囑確實完成治療，以免造成傳染。