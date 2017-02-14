希臘加油站地底發現巨型二戰未爆彈

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《華盛頓郵報》報導，工人在希臘一家加油站擴充地下貯油槽時，赫然發現地底下有一枚巨型未爆彈，這枚長達152公分、重170公斤的未爆彈是在二戰期間，由美國製造、英國空軍載運至希臘北方城市塞薩洛尼基(Thessaloniki)放置，希臘軍官Nikos Phanios告訴《法新社》，「這枚炸彈的爆炸機制仍十分完好，這是我們擔心的部分。」

希臘軍方原先預計撤離加油站方圓1.7公里、超過7萬名的民眾，但遭到許多居民反對，擔心一旦離開，家園會被掠奪一空，地方記者報導，許多原先預計要搭載撤離民眾的巴士都空車駛離。

部份願意撤離的民眾多為年長者，或經歷過納粹占領時期的希臘，希臘政府將他們安置在其他城市的學校和體育館內。

1943年，當炸彈被配置在希臘城鎮後，以德國為首的軸心國同盟與義大利、保加利亞佔領了希臘，附近的火車站就被當地媒體報導為英軍最可能瞄準的潛在目標。儘管在地底發現二戰未爆彈不是頭一遭，但這麼大型炸彈尺寸還是讓希臘政府與當地人民捏了把冷汗。

這枚炸彈耗費軍事拆彈專家一個半小時的時間解除引信，同時，當地的火車和教堂服務都暫停，這枚炸彈隨後被運往軍事試射場摧毀。