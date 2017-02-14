下雪後 男性死於心臟病發作率高達34%

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）據加拿大最新研究發現，在遭受大規模暴風雪襲擊後，將會提高該地男性心臟病發作風險。該研究發表於加拿大醫學協會雜誌（Canadian Medical Association Journal, CMAJ）。

研究顯示，跟沒有下雪的地區相比，在下雪深度達8英吋以上後，該地區男性心臟病發作機率高達16%，死於心臟病發機率更高達34%。但女性卻沒有此風險。

在過去的研究推測其原因是，因下雪後男性得剷雪的緣故，造成身體負荷過大。為了探索冬季天氣和心臟病發作的關連性，研究人員分析了1981年至2014年間，魁北克地區共12萬多名住院病患和近7萬名死於心臟病死者的數據。

研究人員將重點擺在每年11月至4月的住院和死亡數據，因為這是暴風雪頻繁的月份，並詳細記錄天氣數據，包括暴風雪的次數和持續時間。

總體來說，研究人員在CMAJ中報告，男性佔總住院病例的62％，總死亡率則佔57％。其中三分之一的心臟病發作發生在降雪後的隔天，約10％發生在下雪深度達2英吋以上

研究更發現，當降雪持續至少24小時候，男性心臟病發作的住院機率達8％，死於心臟病發的機率高出12%。同樣的女性不受影響。

研究人員表示，他們無法判斷其原因是否與鏟雪有關連，但提醒民眾在鏟雪前應評估自身健康情況，另外若為50歲以上，平日作息為久坐、不運動，且有心臟病史者則不建議鏟雪，以免發生意外。