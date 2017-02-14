伊凡卡川普服飾銷量銳減7成 《華郵》分析品牌暴跌原因

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）伊凡卡品牌服飾與川普家族商品銷量銳減，除了受到抵制運動「抓緊你的錢包」影響，其中還有商業消費行為的考量，《華盛頓郵報》做深入分析。

《路透社》報導，繼上週高檔百貨公司諾斯壯(Nordstrom)宣布決定停售川普長女伊凡卡自創品牌(Ivanka Trump)商品後，本週大型零售百貨西爾斯(Sears)及凱馬特(Kmart)基於商業考量，11日決定下架所有在網路商店上販售的「川普居家」(Trump Home)商品，包括家具、燈具、床墊、鏡子和燭台，改促銷比較有賺頭的商品。

《華盛頓郵報》報導，相較於去年7至9月，10月至今年1月底全球伊凡卡商品的進口量下滑54.4%。

《華爾街日報》引述諾斯壯數據顯示，在上個財政年度，伊凡卡服飾的銷售額下滑將近3成，在去(2016)年11月8日美國總統大選前三週，伊凡卡服飾品牌的銷售額更是比去年同期下滑7成以上，百貨公司的股價在大選後也從52.05美元下跌至45美元。

儘管諾斯壯表示沒有提供任何內部資料給媒體，但這樣的「商業考量」讓部分外界人士聯想，撤架行動可能與「抓緊你的錢包」(Grab Your Wallet)活動有關。

「抓緊你的錢包」是抵制川普家族品牌的抗議活動，由庫爾特(Shannon Coulter)在去(2016)年10月發起，透過最能傷害川普的行為─用錢包抵制消費，來表達他們對川普的不滿與憤怒。

根據社群媒體分析公司的數據，從去年10月在Twitter和Instagram開始使用「#GrabYourWallet」這項標記至今，已有超過49萬人次的熱烈迴響這項活動，除了呼籲大眾拒絕購買任何川普家族品牌的商品外，更抵制任何販售川普家族商品的百貨業者和與川普有生意往來的零售商，甚至寫信到各家百貨公司，以消費者的角度建議他們下架川普商品，演變至今，已在網路上鉅細靡遺整理出相關的百貨公司名單，並時時更新各家相關百貨的動態。

但各大百貨業者的撤架行動除了是抵制活動的發酵所致，《華盛頓郵報》指出另一項原因：伊凡卡品牌在競爭激烈的服飾品牌中並不突出。

儘管伊凡卡品牌的服飾造型簡約幹練，適合多數人身形與需求，但卻缺乏特殊性，百貨公司在安排櫃位時會引進相似美感與價格的品牌，使消費者在瀏覽時有更方便的選擇，但這使伊凡卡品牌無法出眾。

這導致一個結果，像是諾斯壯這類急需拉抬業績的百貨公司就不會考慮伊凡卡服飾，反而選擇較為大眾熟悉、喜愛的品牌如Coach或Burberry，但反過來，有時候消費者也會將百貨公司選擇小眾品牌的品味當作一種嘗試，在諾斯壯裡面看見伊凡卡服飾的品牌，就好像百貨公司替伊凡卡服飾做了保證，消費者會願意嘗試，但若哪天伊凡卡服飾下架了，消費者也不會懷念。

但這不代表伊凡卡品牌就此一蹶不振，根據該公司數據，去(2016)年的營收較前年增加21%，更宣稱伊凡卡商品在年底會在1,000家零售店販售，較目前的800家為多，畢竟諾斯壯的顧客群不代表全體消費者。