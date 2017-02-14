IWill線上語言學習推手　美籍衛友賢獲頒梅花卡

（台灣英文新聞／台北報導）「你今日呷霸沒?!」一口流利的中文讓大家驚艷。美國伊利諾大學語言博士、國立中央大學文學院前院長衛友賢，多年來致力於推動語言與研究，創立了IWill互動式線上語言平臺，與國際級學者合作，促成國際性數位語言學習論壇，將臺灣成功推向國際。移民署臺北市服務站主任黃齡玉今(14)日代表移民署頒發梅花卡給衛教授，肯定其專業能力，並表彰其對臺灣的貢獻。

衛友賢來臺灣20多年，先後任職國內多所大學，獲得多項國科會獎項。他來臺後因為教學過程中，因需要而研究語言資料庫IWill（Intelligent Web-based Interactive Language Learning智慧型網路互動語言學習)，發展出一套方便學生學習語言的方式，成為互動式線上語言學習平臺的先驅，後來發展成每半年舉辦的「IWill讀挑戰競賽」，每次皆有數以千計的英語學習者參加，帶動英語閱讀的風潮。

由於學術表現傑出，衛友賢於2007年即被延攬至國立中央大學擔任語言中心主任，當時學校的法規還無法讓外籍學者出任高階管理職，校方還為他特別修改法規，3年後他即陞任為院長，成為中央大學首位外籍文學院院長。2008年更獲得中央大學特聘教授之終身榮譽，並著有相關專門著作。

移民署臺北市服務站黃主任表示，謝謝衛教授對臺灣教育的貢獻，因為創造出線上學習平臺，嘉惠臺灣學子，有多數中小學學生透過這套語言學習系統快速方便學習，讓許多學生未來成為國家經貿人才的實力，這也是移民署當時創設梅花卡的初衷，希望藉由梅花卡吸引更多外國優秀人才，來貢獻臺灣這塊土地。