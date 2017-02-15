〈時評〉勿成網路謠言幫兇

隨著網路世界的串連，訊息傳遞既快速也無遠弗屆，但一些訊息未經求證，極易造成恐慌或誤導，媒體在追求即時新聞的當下，若未查證就加以報導，成為推波助瀾者，將會加劇這些亂象。



南台大地震剛滿一周年，前幾天，台南凌晨又發生大地震，所幸沒有傳出重大災情，卻有人在網路上瘋傳去年大樓倒塌的照片，多數人在未查明的情況下，就隨手轉發在臉書上，或是透過即時通軟體Line告訴周遭人士，一時之間，讓各界以為災情慘重。



同樣地，香港地鐵發生縱火事件後，也有網友在批踢踢（PTT）發文，指稱高雄凹子底捷運車廂整個失火，又引起一陣恐慌。



如同今年春節期間，台北市議員王欣儀在臉書上發文指稱，台積電董事長張忠謀在夏威夷自家泳池畔跌倒，傷勢不輕；這項消息未經查證，媒體為了搶即時、賺取點閱率、收視率，同樣沒有進一步查明，就開始在即時新聞上推播這項新聞，電視也以重大新聞的跑馬燈形式來處理。



短短幾個小時內，所有人都以為張忠謀傷勢嚴重，須返台就醫，後來事實證明，只是虛驚一場，但這也曝露出網路訊息的粗糙。



這個現象照樣發生在美國，總統大選競選期間，網路上謠傳希拉蕊和同夥把華府地區的一間披薩店，當成性侵與虐兒的大本營，有人信以為真，還帶槍準備前往營救。



媒體為了點擊率，網友為了吸引其他人的注意，往往嘩眾取寵，刻意炒作一些訊息，部分人士則是不假思索，以訛傳訛，才讓錯誤的訊息或報導，如雪球般愈滾愈大。



網路世界表面上匿名的特性，使得許多人在發表文章時，有時會帶有真真假假，有些是惡意，有些是純粹開玩笑，大家在瀏覽網路訊息時，可得要當心留意，不要成為幫兇，甚至無端惹上官司。



（作者李平華，資深媒體人）