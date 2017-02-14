通敵？洩密？川普國安顧問被迫辭職

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）曾歐巴馬執政期間擔任國防情報局局長，在川普上任後被指派為國家安全顧問的麥可·T·佛林 (Michael T. Flynn)，在今(14)日卻因為「與俄國的關聯」被迫辭職，離他1月20日就職以來，甚至還不到一個月。

佛林一直以來都是「對俄友好，對伊朗強硬」政策的支持者，不過最近他卻被媒體爆出，似乎有點「跟俄國太好」，好到跟俄國的外交官透露美國政策執行的細目，最後還誤導政府對於對話的了解，讓副總統潘斯(Mike Pence)替他做出錯誤的擔保。

根據報導，美國司法部在上週就已經警告白宮，佛林在去年上任前，曾與俄國大使Sergei Kislyak接觸，由於根據美國法律，任何平民不得隨意替美國執行外交政策，而佛林在上任前，多次與外國外交官討論敏感的經濟制裁問題，就犯了美國的大忌。

雖然佛林是民主黨員，他卻是川普的死忠支持者，並在競選期間跟川普團隊走得很近，與極右派媒體布萊巴特新聞網(Breitbart News)前執行董事長、現任總統顧問史蒂芬·巴農(Steve Bannon)成為密友。

儘管面臨排山倒海而來的批判聲浪，川普與潘斯一開始仍然站在佛林身後替其辯護，直到今日立場才有所鬆動，在白宮發言人西恩·史派瑟(Sean Spicer)宣布川普「正在衡量情勢」後的五小時，佛林就宣布辭職，並留下一封道歉信，表達對誤導總統、副總統的歉意。

雖然佛林已經辭職，這件事卻不會就這樣算了，民主黨眾院領袖南希·裴洛西(Nancy Pelosi)表示，佛林的行為已經讓社會懷疑，他是否會以美國的國家利益為依歸，因此已經在週一要求川普辭退佛林，另一些民主黨議員則要求國會監督委員會主席傑森·查菲茨(Jason Chaffetz)發起針對佛林的調查。

佛林的繼任者將會是退役將領基斯·克拉格(Keith Kellogg)，他在軍中服役超過30年，越南、柬埔寨、巴拿馬和波斯灣的戰場上都曾有他的身影，他也是川普上任後，國家安全會議中的一員，不過，亮麗的履歷能否蓋過這起被媒體認為堪比水門案的醜聞，其實仍無法確定。