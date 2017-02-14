慶祝情人節竟違法  巴基斯坦下令停止所有慶祝活動

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）巴基斯坦首都的高等法院昨(13)日做出決議，裁定「慶祝情人節」是違法的，要求全國立刻停止所有情人節慶祝活動。

決議指出，「情人節」的命名源自於自願秘密幫男女主持婚禮的義大利神父瓦倫丁(Valentine)，這是西方的傳統與宗教由來，與穆斯林文化無關。

多數巴基斯坦穆斯林對褻瀆伊斯蘭教義的行為有十分嚴格的律法，多年來許多宗教團體不停在抗議情人節的活動違反了伊斯蘭教的傳統與信仰。

巴基斯坦不是唯一一個，每年伊朗政府也不停打壓情人節在國內的慶祝活動，特別是在年輕人間形成的風潮；印尼城市也有許多伊斯蘭教徒長年與情人節慶祝活動對立。

而巴基斯坦高等法院的裁決首開先鋒，這是由一位自稱Abdul Waheed的神秘人士所遞交的請願書，請求法院裁定「這個節日抵觸伊斯蘭教義」，且宣稱表面上是在散播愛情，實際上是個推廣「淫穢、裸體與不道德」文化的節日。

去(2016)年巴基斯坦總統海珊(Mamnoon Hussain)也加入了反情人節宣傳，他曾說「情人節與我們的文化無關，因此應該避免」，也指涉「西洋傳統已經嚴重影響我們的鄰國(印度)。」

2013年抗議者曾在西北方城市白沙瓦(Peshawar)發起燒毀情人節卡片活動，反對者Sabeen Mahmud則在另一大城喀拉蚩(Karachi)發起對立的示威活動，舉著標語寫道，「讓世間有愛」以及「喀拉蚩歡迎愛情」，但捍衛情人節的行為讓她不斷面臨死亡威脅，2015年4月24日她被近距離射殺身亡，嫌犯Saad Aziz事後在監獄中受訪提到Mahmud提倡情人節的舉動引發殺機。