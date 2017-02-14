污染水源、侵擾祖靈 印地安人籲停止油管工程遭拒

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在歐巴馬任內基於環保因素喊停的達科他油管(Dakota Pipeline)，在川普上任後，完全沒有任何意外地重新展開了，只是對當地的原住民而言，這根本是場災難。

主張重拾美國石化實力的川普一上台，就指派了前美孚石油公司執行長擔任國務卿，所有歐巴馬在任內推度的環境政策，隨著白宮官網上「全球暖化」字樣的消失，也跟著遭到廢置，關於達科塔油管的禁令也是其中之一。

然而，環境因素不過只是問題之一，這條油管同時還經過了立石(Standing Rock Sioux)和斜陽河(Cheyenne River Sioux)兩個印第安保留區的祖先墓地與祭祀石陣，因此兩個部落的原住民向法院提起控訴，要求法院裁決暫緩油管建造，不過為法院所拒絕。

部落酋長指出，油管經過部落賴以為生的水源，因此部落的飲用水可能會受到污染，除此之外，油管也是部落傳統的宗教祭祀場地，侵犯祖先神聖的墓地。

儘管根據法律，美國政府在建造通過保留區的設施時，必須諮詢當地部落的意見，但是當地部落指出，政府並沒有依照規定走，而是強行開始了所有工程，負責的能源輸送夥伴公司(ETP, Energy Transfer Partners)甚至直接告訴抗議者，「在法律程序開始前，石油就已在油管中流動」，挑釁意味明顯。

達科他油管全長約1900公里，從北達科他州出發，經過南達科他州、愛荷華州後，終點位在伊利諾州，總耗資約38億美金，建成後將可以在一天內輸送多達47萬桶的原油量，除了取代火車運油，成為更有效率的輸油方式外，最重要的就是會使運輸成本大幅降低，石油公司可以說是這條油管最大的獲利者。

油管本來預計在今年1月啟用，不過由於聯邦政府在去年基於環保理由喊停，最後一段須由美國軍方允許才可建造的部分暫時無法完成，建造進度停留在去年11月的87%。

川普上任後，他兌現選舉時「支持美國石化產業」的承諾，大力支持這條管線持續建造，美國軍方也給了ETP綠燈，現在工程已經正式重啟。

從去年抗議開始後，已經有超過700名原住民被警方逮補，抗議力度成功讓歐巴馬在九月承諾，不會讓計畫繼續進行，只是隨著改朝換代，政府的承諾已經不再有效，現階段雖然保留區居民已經開始在管線沿線紮營，試圖抗爭到底，但是現在看來，他們的贏面並不大。