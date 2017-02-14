和逸飯店與Salvatore Ferragamo香水 聯名推出「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」

萬物復甦的初春是充滿愛的季節，2/14情人節與3/14白色情人節強勢聯合出擊，街頭巷尾瀰漫幸福與愛的氛圍，HOTEL COZZI和逸飯店特別在這個時節與義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo香水跨界合作，即日起至2017/3/19聯名推出「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」，凡消費即贈限量香氛小禮，將在戀愛氣息濃厚的春季，浪漫席捲全台北！

餐點設計靈感源自，芭蕾女伶經典名言：『My Life is a Play人生就像是一齣戲』，每樣甜點都代表著女伶不同時期的多種樣貌，「粉紅淑女甜心杯」象徵Salvatore Ferragamo該系列最經典熱銷的芭蕾女伶淡香精，以粉色草莓慕斯堆疊濃郁奶凍及覆盆莓凍，甜蜜滋味宛若少女般甜美浪漫；「肉桂慕斯佐芒果淋醬」、「檸檬起司長指泡芙」及「手作檸檬塔」多層次的口感清新奢華，如同典雅伊人淡香精，優雅卻不失精緻。

為了勾起女孩們對蝴蝶結的愛戀，HOTEL COZZI和逸飯店精心打造一款以芭蕾女伶瓶身為設計的蛋糕，以紅橙慕斯夾甜柑橘餡交疊出酸甜滋味，外層輕輕淋上白巧克力，珠寶盒般的外觀展現女孩可愛俏皮的一面，不僅適合列入情人節女友禮物清單，也是姊妹淘聚會的下午茶首選！

「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」從即日起至2017/3/19(日)止，於HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館限量供應，須提前2日預訂，搭贈Salvatore Ferragamo品牌經典香氛小禮乙組；另外於2/14西洋情人節 & 3/14白色情人節當天特別舉辦情人節專屬活動，和逸飯店兩館前5名預訂並消費之貴賓，即贈芭蕾女伶系列迷你香水(5ml*2)乙組。不管是跟情人還是姊妹淘同行，一起用繽紛甜點、迷人香氛感受愛的氣息！