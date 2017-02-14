生命裡最痛苦的四個女人  俄國KGB間諜不能說的秘密

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國《衛報》訪問一位前蘇聯情報機構(KGB)探員Jack Barsky，目前以電腦分析師身份居住在美國紐約超過十年，其實有另一個身份：他同時是德國化學家與KGB探員Albrecht Dittrich。

上集《台灣英文新聞》揭露了這位KGB間諜如電影般的雙重人生，這集要來揭露間諜人生中受到最大傷害的親人與愛人。

德國女友Gerlinde苦守寒窯

曾在柏林受訓過兩年後搬到莫斯科的Barsky，有個分手的德國女友Gerlinde，再回到柏林後與Gerlinde和好，徵詢過KGB的同意並進行身分查核後，Barsky能繼續維持這段情侶關係並向Gerlinde說出實情，因為KGB認為，探員有女友的牽絆就較不易叛逃。

1978年Barsky被派到美國做間諜執行祕密任務，此後每兩年就會回莫斯科和東德一次，更換護照和獲取KGB信件與指令，在他1980年第一次回國後娶了Gerlinde，又隔兩年回國見到他的兒子Matthias，但與Gerlinde的關係卻越來越疏遠。

圭亞那籍妻子Penelope定居美國

隻身在紐約的Barsky無法與Gerlinde聯絡，便重新認識了一位圭亞那籍空服員Penelope，Penelope需要跟美國人結婚以合法留下，Barsky答應了並與她結婚，由於Dittrich和Barsky兩種身分長期在他腦海裡並存，使許多道德價值觀如重婚並不適用在他身上，對他來說，Dittrich或Barsky都不是忠貞的人。

1988年他在美國的女兒Chelsea出生，他被KGB告知要逃亡，但他決定留下，並騙KGB說他得了愛滋病必須在美國醫治，從此他得以在美國享受自己的家庭生活。

1997年Barsky又有了一個兒子Jessie，但他的婚姻卻岌岌可危，為了挽救婚姻他向妻子Penelope說出實情，但Penelope非但無法諒解反而生氣，因為若Barsky是非法美國人，代表Penelope也是，有可能被驅逐出境而被迫與孩子分開。

這段對話也早被美國聯邦調查局(FBI)監聽，其實Barsky的身份早被美國FBI發現並跟蹤多年，在Barsky向妻子坦承實情後，FBI才確認他已與KGB斷絕聯繫，並當面告知Barsky，若他與FBI合作則不需坐牢，他立即答應並於2009年取得綠卡，2014年以Jack Barsky為名取得真正的美國護照。

但最終Barsky和Penelope的婚姻還是結束了，他每日以淚洗面無法成眠，感嘆自己的存在已經沒有意義，「我已經50多歲了，我的孩子都離開我、婚姻也觸礁，人生還有什麼意義？」那時，他已經和遠在德國的Gerlinde與兒子Matthias失去聯繫超過10年。

新的美國人生：與Shawna的晚年家庭

他開始轉換工作跑道，曾在不同公司任職，先是工程師、後是資訊科技部門主管，然後他開始一段與助理Shawna的戀情，最後與她結婚，他們現在住在亞特蘭大郊外一小時車程的地方，並育有6歲女兒Trinity，透過Shawna，Barsky信仰了上帝也填補了對共產黨忠誠的內心空缺。

回頭談論他們的感情時，Barsky在第一次與Shawna的約會就告訴她所有實情，但她只是大笑，Shawna說，「我前段婚姻是嫁給一個長期說謊的人，所以起初我根本不相信他，我想，如果你要活在自己幻想的世界裡也無妨，只要不要一直談論就好。」但一年過後，Shawna開始相信Barsky說的可能是真的。

Barsky的新生活從美國郊區開始，就像個土生土長的美國人一樣，但他在KGB生涯期間遺留了一些「行為失調」的後遺症，有時後他外出慢跑時，看到路邊有輛轎車停在不尋常的位置會感到懷疑，或是仍然會有藏東西的習慣，「儘管Shawna說我不需要隱瞞，但我還是忍不住」，Barsky說。

德國親友的不諒解 母親含恨逝世、妻子選擇遺忘

當年動身前往美國前，Barsky必須欺騙母親，他母親收到一份來自蘇聯政府的文件指稱，她兒子將被派往拜科努爾航天發射場執行7年的任務，那是個偏遠禁地，只有透過政府允許才能入內，因此他母親就無法自行前往探訪。

而他的母親始終相信他還在拜科努爾航天發射場，卻因遲遲沒有兒子的消息四處奔走，她寫信給戈巴契夫和第一位東德太空人，試圖尋找他這位被送到拜科努爾執行祕密任務的年輕外交官，但始終得不到回音，最後就在遺憾下逝世，Barsky事後說，「我的確欺騙了他，但這個謊言不是藉口，而是種解釋。」

而Gerlinde原先被KGB告知她的丈夫因愛滋病死亡，但2014年Barsky的美國女兒Chelsea聯繫上遠在德國同父異母的「哥哥」，與Barsky回到德國探望30多歲的Matthias，相信他已死亡二十多年的Gerlinde卻不想見他，這讓Barsky十分愧疚，「如果我們碰面，我會對他說抱歉，但這沒有意義，我的決定是：我選了另一個孩子、而非女人。」

Barsky也找到了他在柏林的弟弟，交換了email郵件，他弟弟始終無法原諒Barsky晚年對他母親的折磨而不想見他，Barsky十分困惑也不以為然，「那是他的選擇，他大可以到美國來找我，我根本沒有傷害過他。」

對於德國親友的一切，《衛報》記者詢問他難道沒有一絲罪惡感嗎？Barsky答道，「這一切就是這樣，沒有太多情緒」，在說了大半輩子的謊言後，他現在只能誠實。

但如果要Barsky對當年那個年輕的Dittrich說幾句話，Barsky坦言，「不要接受那個來敲門人(註1)，那會毀了你一生，這些計畫和體制註定要失敗，對於間諜任務的想像也太過浪漫了，從事秘密任務是很無聊的事：99%等待和1%的行動，而且十分孤單。」

※由Jack Barsky出版的自傳《Deep Undercover: My Secret Life And Tangled Allegiances As A KGB Spy in America》將於3月21日上市。

註1：Barsky自小就十分聰明，在德國耶拿大學獲得化學學位後，大四某天在宿舍房內被一位東德情報單位人員敲門，轉介並邀請他加入KGB，從此開啟了他的情報職涯。

上集：揭露俄國間諜訓練過程 《衛報》訪談俄國KGB探員的雙重人生(上)

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