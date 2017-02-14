意外災難後 如何調適心理和走出傷痛？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨（13）日晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故。突發的不幸事件除讓遭遇意外者與親屬受到傷害以外， 也可能對民眾身心帶來負向情緒與壓力反應， 因此要注意維持作息正常及身心的穩定， 如果自己或身旁親友出現了異常情緒與壓力反應，務必尋求專業協助。

一般人在遭遇各類危機突發意外事件（例如空難、地震、火災、自殺、車禍、暴力事件…等），均有可能衍生創傷後壓力反應（PTSR, Post-traumatic stress reaction），然而，這些壓力反應所出現的身體與心情反應是正常的，譬如，疲勞虛弱、惡夢頭痛、胸悶心悸、胃口差等生理反應，擔憂害怕、感傷憤怒、自責內咎、情緒起伏等情緒反應，或是畫面歷歷在目、聲音或氣味揮之不去等知覺反應，及不斷掉淚、怪罪別人、退縮逃避等行為反應，而小孩則有可能出現焦躁不安、睡不好、不想上學等情形。

對於驟失親人者，則會經歷「否認（denial）」、「憤怒（anger）」、「心存盼望（bargaining）」、及「憂鬱自責（depression）」的心理煎熬過程；這幾種心情不見得依序發生，可能紛至沓來，一波未平，一波又起，要多久才能走過傷痛，其實並沒有一定的時間表。

如果出現以上情形切莫驚慌，只要照以下的建議就能克服困難，逐漸恢復以往的狀況。

1.恢復原先規律的生活，例如三餐定時（即使吃不下，吃一點也可）、可以幫助恢復生活秩序感，更能因應壓力。

2.接納自己與家人的情緒反應，了解這些都是必經的歷程。

3.讓家人試著相互支持、安慰、分享心情，最好不要壓抑；因為壓抑會衍生許多後遺症，更導致身體不適等。

4.學習各種放鬆方式，鬆弛自己的身體與心理壓力。

5.盡量不要整天在家中，要多和鄰居、朋友、親戚、同事聯繫，和他們談談您的感受，互相支持安慰。

臺北市衛生局建議，若嚴重到出現下述三種情況之一，則最好能盡快尋求專業人員協助，或是與北市社區心理衛生中心連絡，亦可以至臺北市各行政區洽詢社區心理諮商服務。

1.當困擾的情緒或行為已持續超過4至6週。

2.當這些情緒或行為已相當干擾正常生活功能（包括工作、家庭關係或學業等等方面）。

3.對自己的情緒或行為感到相當不舒服或相當擔心時。