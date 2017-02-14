期交所：盤後交易宣導啟動，自即日起開放網路報名

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)為提供市場參與者更完善的交易及避險管道，預計於今(2017)年5月推出盤後交易平台，屆時國內期貨市場在一般交易時段結束收盤後，將進行盤後交易至凌晨5時，正式邁向幾近24小時全天候交易，初期掛牌商品包含期交所臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權等旗艦商品、匯率類期貨及選擇權、美國道瓊期貨及標普500期貨。為協助國內證券業及期貨業從業人員深入了解即將上線之盤後交易制度相關內容，期交所規劃於台北，桃園、新竹、台中、台南、高雄等6個地區，共計辦理7場次宣導說明會，歡迎從業人員踴躍上網報名參加。

本次宣導說明會除由期交所講師介紹盤後交易制度之相關內容外，為協助從業人員掌握今年全球股期匯市投資趨勢，並協助客戶運用期交所相關商品與盤後交易平台，特別邀請國內證券投資信託公司財經專家主講今年「全球股期匯市投資展望」，邀請之講師包含元大投信總經理劉宗聖及副總經理譚士屏、國泰投信副總經理王誠宏、富邦投信資深協理廖崇文等。

有關本次宣導說明會場次及報名等詳細資訊，請至期交所網站「教育宣導報名及活動專區/106年度上半年第1梯次盤後交易制度宣導說明會報名」查詢(網址：https://www.taifex.com.tw/chinese/event/train1060220/training0_1.asp)。