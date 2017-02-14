大手筆寵愛另一半  台灣情人節花費居亞太第3

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今(14)天是西洋情人節，台灣人注重情人節慶祝，萬事達卡研究報告顯示，54%台灣民眾表示會為另一半購買禮物，平均花費金額達新台幣4,557元，居亞太區第三高，購買品項務實，主要為服飾、電子產品及飾品。

萬事達卡昨天公布「消費者購買傾向調查－情人節」，高達54%的台灣民眾會在情人節送禮物給另一半，且為了取悅對方，台灣民眾花錢毫不手軟，平均花費4,557元購買禮物，僅次於中國大陸及香港，高居亞太區第三名，大幅超越亞太區平均的2,201元。

相較於亞太區其他國家的民眾仍喜歡送巧克力和花束等傳統禮物，台灣民眾送禮仍不脫務實個性，購買品項前三名分別是服飾和皮革製品(36%)、高端電子裝置(21%)和珠寶飾品(19%)。

此外，在情人節的慶祝方式上，除了花錢送禮物，高達66%的台灣民眾也會選擇外出享用美食來歡慶情人節，比例稱霸亞太區第三名，僅次於菲律賓的70%和泰國的69%。

而鄰近的中國大陸情侶則傾向與另一半看電影慶祝，日本情侶則選擇待在家裡歡聚。

在愛意濃烈的氛圍之下，51%的台灣民眾認為情人節是最適合求婚的日子。

這份調查是於去(2016)年10月至12月進行，亞太區報告針對18個市場、9,123位年齡屆於18歲至64歲擁有銀行帳戶的消費者，對於情人節的消費預算所做的整體趨勢調查。

萬事達卡分析，根據過去三年信用卡、金融卡和預付卡的消費紀錄，2014到2016年間，亞太區情人節期間花卉的銷售金額的確大幅下降；相反的，隨著金融科技和消費環境的完善，亞太區過去三年情人節的線上購物比率，成長幅度高達81%，顯示消費者購買習慣的轉變。

萬事達卡亞太區公共關係資深副總裁陳俐仙表示，「當情人節要向另外一半表情達意時，亞太區的消費者還是喜歡傳統的模式，如購買花束和外出用餐等方式。然而綜觀各個不同的文化，在特別節日的歡愉氣氛帶動下，情人節仍是全球最重要的消費旺季之一。」