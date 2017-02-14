國道翻車旅行社評論兩極  U字彎道超速20公里

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）昨(13)晚9時許發生國道嚴重死傷車禍，造成32人不幸死亡，12人輕重傷仍在急救，國道警方指出，確認當時車速60公里，超速20公里，而這非第一次有遊客反應司機開快車，蝶戀花旅行社的評價十分兩極。

國道公路警察局第九大隊隊長朱和貴指出，車上裝有俗稱「大餅」的行車紀錄器，該紀錄器非紀錄影像，一般裝設在大客車上，主要用來連續記錄汽車瞬間行駛速率、行車距離等。

朱和貴表示，警方在現場取得行車器錄器，確認最後車速為60公里，但該路段彎道限速僅40公里，肇事遊覽車已明顯超速，且發生車禍的地點是將近U字彎的交流道，即使是常行駛該條交流道的駕駛也偶爾會有失控的情況，警方推測，可能因此造成翻覆。

刑事局在事故發生後也派出鑑識中心人員到場鑑識，針對胎紋、煞車、路面煞車痕跡、護欄擦痕等跡證進行採集，在遊覽車翻車前並沒有看到明顯的煞車痕，但是在水泥護欄上可以明顯發現遊覽車的擦撞痕。



遊覽車在擦撞後就翻落山邊，在強大的慣性作用下車頂就被扯開，車內的旅客也與地面磨擦；大多數的民眾坐遊覽車時，除非是坐在前排座位，否則通常不會繫上安全帶，現場的消防人員私下透露，如果都有繫上安全帶的話，或許死傷不會這麼嚴重。

據悉，該部遊覽車輛紀錄顯示，這部肇事的遊覽車為1998年04月出廠，車齡已近19年，消防人員指出，車內乘客大多無繫安全帶，疑車速過快釀禍，乘客翻車時，都是騰空掉落。

該台遊覽車所載的旅客都是蝶戀花旅行社的武陵農場賞櫻團團員，這家旅行社走的是低價路線，出事的遊覽車是走武陵農場的賞櫻行程，一天來回含車資、門票和保險只要850元，行程內容包括參觀櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊和吊橋。

根據google評論，蝶戀花旅行社的評價兩極，有遊客反映車輛非常老舊，都是超過30年的超高齡遊覽車，途中故障公司也不理會、導遊素質落差大、司機急性子在山路開快車還按喇叭，還有網友指出沒公布行程的多日遊品質很差、下雨遲遲不出車也不通知，態度不負責任等等，但也有網友表示行程便宜豐富，CP值高。

據了解，類似的旅行團出發的時間都在凌晨6點時許，尤其武陵農場來回就要6至8小時，而遊覽車司機從開車到發生事故時，工作時間也長達15個小時，警方懷疑是司機疲勞駕駛導致誤判路況在轉彎時翻車。