氣象預報主任鄭明典請辭 只做到本週五

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中央氣象局預報中心主任鄭明典傳出請辭，昨(13)日接受媒體採訪時證實，預報中心主任做到這個這周為止，下周將回歸科技中心擔任主任。

鄭明典坦言，預報中心主任做到這個這周為止，下周將回歸科技中心擔任主任，「回到老本行做氣候、預報模式的研發。」

鄭明典說，接任主任7年多，時間也夠久了，在一個位子上任職太久，不見得是好事，會想請調其實只是跟著自己的感覺，「想做什麼就做什麼」，並非倦勤。本來不想張揚，沒想到消息還是走漏。

氣象局長辛在勤也表示，鄭明典年前就提出調任，回歸科技中心、以氣候為主軸，是回到他的老本行，且有了多年短期預報的經驗後，「相信會有不一樣的思維」，滿好的。

鄭明典今天一早在臉書發文以「結束的時候談開始」為標題，描述當年接下這個位置其實是個「默契」。他說，那是在莫拉克風災之後的某一天，他在氣象局3樓的走道上遇到局長跟他招招手，然後小小聲地說：「你去接『那個位置』，你知道的」。

鄭明典說，在沉默幾秒鐘之後，局長轉身就離開，走了幾步後又回頭補一句話：「你沒有選擇餘地！」就這樣，他沒回半句話就轉任了「那個位置」，「這是一種默契。」

而過去鄭明典經常在臉書上分享天氣訊息，並提出警告，廣受網友信賴，未來回歸科技中心主任是否還會寫臉書？鄭明典笑說，「身分不同了，不會再做預報，以免造成誤解，但還是會想其他的方法，和民眾在網路上溝通！」

氣象局長辛在勤昨晚證實，鄭明典請辭預報中心職務，回到先前的科技中心主任，預報中心主任由副主任呂國臣接任，18日生效。