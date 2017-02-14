更新：北市遊覽車翻落邊坡 32人無生命跡象

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）－新北市消防局13日晚間9時12分接獲通報，一輛遊覽車在國道5號接國道3號轉彎處翻落邊坡，車內乘客共有44人，晚間11時最後更新已知有32人死，12人輕重傷。

依國道警方初步了解，這輛遊覽車隸屬台北市蝶戀花旅行社，在武陵農場一日賞櫻團返程途中發生意外。晚間國道5號北向石碇入口封閉，車輛全部下交流道，也提醒車輛提前改道。

晚間十一時許，消防署宣布32人死亡，其中有30人在現場已明顯死亡，2人送至台北萬芳醫院後宣告急救無效，另有12人受傷。

從武陵回台北時，在行經國道五號正準備進入國道三號、往木柵方向時，疑因駕駛精神不濟加上車速過快，竟然直接衝出護欄，翻落邊坡，共造成32人死亡、12人輕重傷。

根據蘋果最新消息，該輛遊覽車從武陵回台北時，在行經國道五號正準備進入國道三號、往木柵方向時，疑因駕駛精神不濟加上車速過快，導致直接衝出護欄翻落邊坡，造成這起重大意外。

據《自由電子報》報導，遊覽車上人員名單包括李曉柔、曾郁婷、劉崇基、許麗鴦、莊美麗、魏蔡月美、黃永富、萬麗香、陳玉瑩、阮紅雲、張甫慈、歐娟如、古正仁、蕭陳香、楊世順、鐘智惠、蕭秀華、張文富、呂怡臻、戴佑珊、蔣玉雪、劉福光、樂松菊、孫培中、鄧文瑜、鄧秀蓮、劉淑潤、張素卿、李敏惠、方美霞、潘玉釵、黃魏月秀、李呂芬香、李東榮、許永珠、陳清團、連國淵、林秀滿、陳秀月、李傳海、黎鳳儀、蕭如進、康育薰。其中一人名字無法辨識，乘客及司機正確名字仍需依蝶戀花公司公布為準。