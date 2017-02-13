迎接228連假 新竹美麗信推雙享計劃

228連假即將到來，相信已有不少民眾迫不即待安排旅遊行程，針對國人年後出遊旺季又一波，但春節已有不少花費，為了讓國人在春節之後可以省荷包，還可開心出遊，新竹美麗信酒店依照各種不同需求，推出各式住房專案，搭配聰明省餐券優惠，提供民眾自由搭配多元化選擇。

友善綠生活X節能減碳愛地球

環保輕旅行 住房專案

想要愛地球，又可以輕鬆入住飯店，環保住房專案絕對是綠生活家的不二選擇。選擇環保住房專案，限定在新竹美麗信酒店官網訂房〈https://goo.gl/EOj1xK〉，就可以入住精緻客房；寰宇客房，此專案房內不提供拋棄式個人盥洗用品，如:牙刷/牙膏/沐浴用品/洗髮精/浴帽/梳子/刮鬍刀，及浴袍、拖鞋。

親子出遊、樂園控首選

樂園FUN假趣 住房專案

連假不知道如何安排親子活動，或是到哪裡都要玩樂園的玩家，只要選擇新竹美麗信嚴選的任一遊樂園，不用擔心門票問題，入住新竹美麗信酒店幫你一次準備好。房客可選擇小人國、六福村或綠世界任一樂園，依房型人數提供門票及早餐。

遠離城市 投入森林懷抱

【遛遛･森林趣】住房專案

在城市裡待久了，嚮往走出戶外好好森呼吸，新竹美麗信酒店提供一個放鬆小旅行的套裝行程，讓城市人好好放鬆心情，徜徉在大自然裡。選擇此專案入住可依人數選擇入住房型，並依房型人數提供飯店內自助式早餐、尖石鄉薰衣草森林門票、杯墊、內灣線一日週遊券(新竹至內灣)，及計程車接駁：飯店至千甲站或千甲站至飯店，二擇一。

享受美食 慵懶飯店行

饗樂假期 一泊二食住房專案

旅遊不一定要走很多行程，單純入住飯店，享受飯店美食也是一種享受。入住寬敞客房、品味樂融餐廳美食佳餚，體驗幸福假期時光！選擇饗樂假期一泊二食住房專案，從雙人入住到四人入住均有提供不同房型可供選擇，可享晨光早餐及樂融餐廳午餐或晚餐(二擇一)，依實際入住房型人數提供。

不必苦等旅展！聰明購入餐券享優惠最低6折

不管是住在新竹地區或是全家大小出遊到新竹，聰明購入餐券讓你出遊或平日用餐省荷包。

新竹美麗信酒店即日起推出，樂融餐廳平假日皆可使用自助午晚餐券。民眾再也不用苦苦等待旅展購買餐券，更不用上網搜尋優惠，飯店直接釋出優惠，購買一套(10張) 樂融餐廳推出饌享自助午晚餐券，另外贈送1張餐券。2月28日前購買餐券，更加碼享有買1套送2張的優惠！讓民眾可以用優惠價，享受主菜(三選一)及沙拉吧的自助午晚餐豐富餐點。