禽流感疫情再擴大 林全：防疫視同作戰

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）繼花蓮、台南後，嘉義也傳出H5N6禽流感確診病例，行政院長林全今（13）日在禽流感中央災害應變中心會議時表示，病毒是否禽傳人，相關單位目前還無法斷定，未來政府將防疫視為作戰。

禽流感疫情擴大，行政院成立禽流感中央災害應變中心，今天下午舉行第一次會議，行政院長林全下午出席在防檢局舉行的第一次會議。

林全說，這次H5N6禽流感病毒在中國大陸確實發生禽傳人，但日本、韓國則都沒有傳出。不過，政府仍不會掉以輕心，務必謹慎小心。衛福部及農委會也將加強教育宣導，避免民眾過度恐慌。

林全表示，希望中央各部會及地方政府通力合作，做好防治措施跟準備，也希望地方政府確實掌握疫情動態，即時通報，這是防疫的第一重要工作。

林全說，防疫就是作戰，作戰是前線和後勤都必須相互配合，根據這兩天疫情發展情況，要將疫情作戰視為全國性作戰，在未來這段期間，希望相關機關做好防疫工作，達成目標。

H5N6全台連環爆5例 首例是鴨不是鵝

農委會防檢局傍晚又公布，自花蓮運出的鴨子第二輪採樣檢驗，中午驗出染H5N6高病原性禽流感，跟之前首宗公布拾獲單隻小鴨疑似為同一飼主，但是不同場，累計至今天傍晚確診5例。

防檢局指出，6日公布的全國首個H5N6高病原性禽流感案例，即在花蓮玉里撿到一隻死亡小鵝，更正為小鴨，回溯查場時第二輪採樣又發現有鴨隻確診，因此確定再添一新例，此場還有2500隻鴨，鴨隻約35到40日齡大，推測與首個確診案例同一飼主，但飼主還不承認。

防檢局今天累計公布2個新案例，今天下午稍早發布確診的場則在嘉義，為私宰場的烏骨雞。