離台前夕 寄情上古 旅美藝術家林世寶《傳奇再續》

電子化的時代，你有多久沒有感受一本書的溫度？文字加上藝術，迸發出不平凡的書藝創作，帶給人們更不一樣的心靈感動。由作家劉馨蔓及旅美藝術家林世寶撰寫，時報出版的《傳奇再續》，各大書店及網路熱銷中，而在上古藝術當代館，您可以珍藏獨一無二的傳奇。林世寶特別在書的內頁簽名及創作，每本千金，限量20本，禮輕情意重，值得傳承世世代代。

每個偉大的著作的背後，都有其不同的感動與故事，這本《傳奇再續》源自於作家與藝術家10多年前的約定，劉馨蔓曾在10多年前為林世寶寫過和平進行曲的故事，結下了緣分，然而幾年前，她經檢查罹患癌症，人生已無太多時日的她，決定再一次寫下林世寶的傳奇故事，也才成就了這本著作。

常駐紐約的林世寶，在離台前夕，特別寄情台北上古藝術。將這一本一本《傳奇再續》都簽上了名，更有限量20本上面是有藝術家獨一無二的創作。林世寶說：「上古是台灣藝術家展現的平台，而我以自己的思維狂想，在內頁中進行創作，每一本都是獨一無二。」

林世寶希望在出版品逐漸式微的年代，透過藝術加上出版，大家拿到這本書能夠有藝術家的溫度及感動。雖只是區區一頁方塊，卻能透過想像，牽動每一份情感。再續傳奇，傳奇再續，他也特別感謝在台期間大家的陪伴與支持。《傳奇再續》上古藝友獨享：藝術家親簽版本特惠270元。藝術家親繪版本特惠價1000元。請洽02-2711-3577#13簡先生。