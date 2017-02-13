〈財經主筆室〉豐泰大同到台紙…台灣投資人揮之不去的「資產」情結

最近台北股市炒的沸沸揚揚的幾件事，一是泰豐輪胎「一把火」，火災加上去年虧損，股價卻衝上2年來新高；一是台灣百年家電老品牌大同經營權之爭，半年股價漲3倍；接下來就是上周剛出來鞠躬道歉的台紙董事長簡鴻文，董總內鬨牽涉二大家族之爭，這些事件的背後，其實都因二個字-「資產」爭奪戰肇因，卻也曝露台灣投資人揮之不去的「資產」情結，幾乎是「百試不爽」的炒股最佳題材。

「有土斯有財」或許是中國人根深蒂固的觀念始然，或許台灣數十餘來的地價飆漲聯想，或是「買氣可用」單純想要「搭轎」的投資人也罷，不管「資產股」幾十年來是不是真的有活化資產、實現獲利，本業前瞻性如何，只要說旗下擁有數百億元甚至上千億元豐厚的資產、在具潛力的精華地段云云，台股投資人就買單，若挾著市場派想要藉少少錢爭奪經營權話題那就更好了，因為包準股價會被炒翻天。然而投資人真的可以從這種極短線消息中獲利嗎？

泰豐去年每股虧損0.02元，相較於前一年賺1.22元，衰退幅度相當大，加上今年元月中壢廠燒掉5億元損失，但股價卻不跌反漲，就是因為市場人士馬上跳出來說，桃園中壢廠未來開發利益可期，以附近素地價格平均約30萬元估算，潛在處分利益約50億元，可貢獻每股EPS逾10元，這把火讓土地開發成真。

而大同幾乎每3年就來一次的經營權大戰，市場派相中的就是大同百年來在全台灣擁有超過44萬坪土地、上千億元的土地資產，甚至傳出連中資都有興趣，去年來更傳出百億元就能拿下大同經營權，逼得林蔚山家族搶補持股，股價也出現變相的飆漲，事實上大同家電事業發展平平、轉機題材薄弱，近五年來虧多賺少，但是一樣挾著土地資產題材，股價就是能夠漲的比別人多。

而台紙董座簡鴻文與另一大股東京城銀行董事長戴誠志（其妻即台紙總經理余美玲）家族於2014年6月間，共同結盟拿下台紙經營權，如今卻在股東會前上演朋友變敵人戲碼，甚至內訌都搬上檯面紛紛在媒體上放話，為的就是「資產」，台南新營廠、台中龍井、越南300多公頃高爾夫球場與住宅用地…才是經營掀戰的主因，至於台紙的紙漿本業，早是慘淡經營多年。

想要「搭轎」經營權之爭的投資人，或許可藉此賺到極短線的價差利益，但操作上難度極高，因一般人根本難以得知公司實際股權落在什麼人手上，誰能藉委託書勝出，除非有內線消息，才能掌握上下車的訊號，否則上車容易下車難，一旦題材結束回歸基本面或之前炒作者就藉機倒貨，股價怎麼來怎麼去，話題一過最後又淪為低價股，損失的恐怕又是「無知」最後一隻白老鼠。