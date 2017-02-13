香港地鐵縱火案重傷台女 獲豁免醫療費

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）香港地鐵列車縱火案中的受害台灣女子張欣茹，獲香港有關部門豁免醫療費；張欣茹目前意識清楚，還在醫院接受觀察。



台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處綜合組組長李晉梅今（13）日向媒體說，辦事處方面上午與香港社會福利署住院社會醫療服務部人員討論後，對方表示原則上豁免張欣茹的醫療費。



社福署方面已聯絡到本地兩個慈善基金，他們願意給予張欣茹家屬經濟上的援助。

另外，張欣茹受害一事備受居港台灣人關注，一些團體在台北辦事處的協助下，包括港澳台灣同鄉會、港澳台灣慈善基金會和香港台灣婦女協會上午派人到醫院看望張欣茹，並贈予共港幣3萬元（約新台幣12萬元）慰問金。

香港尖沙咀地鐵站（11）日晚間7時15分左右發生自焚縱火案，當時一列由金鐘往荃灣方向的地鐵在尖沙咀站遭嫌犯張錦輝縱火自焚，車廂內乘客走避不及，有人被燒傷，有人吸入濃煙不適。

此起事件共造成19人受傷，其中3人情況危殆，包括1男2女。情況危殆的2名女子分別為吸入濃煙的台灣旅客和一名香港女性三級燒傷。

受到重傷的台灣傷者張欣茹目前在彰化中州科技大學觀光與休閒管理系擔任助教。而據官方公布，嫌犯張錦輝曾有精神病紀錄，臨床診斷為妄想症。

官方香港電台報導，嫌犯張錦輝本應於今日上午在九龍城裁判法院出庭，但他仍然住院，無法出庭。



報導表示，法官把案件延後至17日處理，期間被告交由警方看管。