今年的情人節適逢元宵佳節，花蓮理想大地於2月11日至14日以頂級的美食饗宴寵愛每位理想情人。走進西班牙風情園區，品嚐理想大地為您及心愛的伴侶所準備的海陸雙拼系列甜蜜美饌。推出情人節「愛你久久套餐」，用餐時間為晚上六點，讓愛侶們歡度一個愛意滿溢的節日。

愛你久久套餐開胃前菜「嫩煎鮭魚佐香蘋橄欖果泥油醋汁」、「法式茴香白蘭地龍蝦湯」及「爐烤鴨胸生菜佐紅莓醬」，為情人節套餐拉開序幕，主菜「大蒜燒烤紐西蘭特級菲力牛排佐芥茉牛骨汁」，考驗了主廚烹調功力，烹煮過頭一點就顯得老澀，無法顯出質地軟嫩多汁牛菲力的彈牙；另一道「香草奶油鹽寮小龍蝦」，肉質彈牙的小龍蝦，搭配上香草奶油，令肉質更具層次，更可以吃出龍蝦的鮮甜味！甜點「濃情巧克力天鵝泡芙」，則是讓情侶們感受到彼此滿滿的愛意，作為餐點的結尾。用餐結束後，則可以到應許之河上搭乘愛之船，在夜燈的烘托下，如同置身小威尼斯，享受兩人甜蜜的時光，讓今年的情人節不單單只是吃飯，還可以暢遊在運河上，為情人節畫下最完美的句點。

理想大地渡假飯店同時也推出，於2月11日（六）~14日（二）原訂自助晚餐房客，加價即可升等為情人節套餐。花蓮鄉親入住者，則可享五折優惠！凡於期間內，享用情人節套餐，就可獲得用來表達情人之間情感的翡翠綠心型玉石乙顆，讓您與另一半戀情更加溫，甜蜜過情人節！更多詳細資訊請隨時關注理想大地渡假飯店官網http://www.plcresort.com.tw/tw/，或歡迎電洽03-86-56688轉2502。