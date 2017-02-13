老爺酒店集團創辦人林清波獲贈「台灣觀光特別貢獻獎」

交通部觀光局舉辦「2017觀光節慶祝大會暨優良觀光從業人員頒獎典禮」，老爺酒店集團創辦人林清波總裁受邀出席並獲頒「台灣觀光特別貢獻獎」，由首次親臨盛會的總統蔡英文頒贈此項殊榮，表彰林總裁對台灣觀光的卓著貢獻。

由交通部觀光局所主辦的觀光節慶祝大會是台灣觀光業界的年度盛事，上週在台北圓山大飯店盛大舉行，會中發表2016年台灣觀光在新南向政策引導下，創下1,069萬來台旅客人次的歷史新高。蔡英文總統出席盛會感謝觀光產業對提振台灣整體經濟的貢獻，也單獨頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給老爺酒店集團總裁林清波。

接過蔡總統親自頒獎的林總裁表示：「今天能獲得這個獎很受寵若驚，感謝政府的指導與同業先進的協助，以及老爺酒店三千多位員工的共同努力」。除了致詞表達感謝之外，林清波總裁談到今年一月份很榮幸隨蔡總統出訪中南美洲，考察薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯及瓜地馬拉等四國的觀光市場與投資環境，深覺台灣的觀光產業有很大的力量能在某些其他國家大放異彩。

另外，關心台灣觀光趨勢發展的林總裁也觀察到台灣的飯店市場可能已出現供需失衡的問題，呼籲政府主管機關了解，同時也呼籲台灣飯店的供需如一再失衡的情況下，有意投入飯店經營的業主可配合政府的「新南向政策」到泰國、菲律賓、泰國、馬來西亞或緬甸等國尋找投資的機會。」據此，林總裁呼籲台灣觀光業支持蔡英文總統的新南向政策，用觀光產業的力量散發國家的光彩，也能夠幫助我國在國際之間發聲。

最後，林總裁也提醒台灣觀光業亦需要思考房價與提升相對的服務價值，以目前五星級飯店平均房價僅落在新台幣4千元到6千元之間的價格，仍然有國外旅客嫌貴不買單，則應自我檢討，共同提升台灣觀光的質量。